（中央社台北27日電）大陸網路平台網易主編透過微信公眾號表示，在台灣通過同性婚姻合法之際，中國大陸大專院校的演講內容卻還在鼓吹女德，兩件事情差不多時間發生，「真是太諷刺了」。



自稱是王三三的網易主編以公共電視戲劇「艾草」探討台灣同性婚姻爭取的歷程，認為這部戲劇成功的反映社會現實，也展現當代台灣遇到的文化困惑。



他指出，這部戲的可貴之處在於不會強調同志也是平凡人，因為同志本來就是普通人，但也給予恐同者公正的對待。



評論認為，女主角艾草的人生正是濃縮一代台灣人成長的歷程，看到這一代人的悲喜。台灣社會認同多元文化之路走得艱難，但艱難中看到很多人性光輝，這樣的艱難也磨練這一代人走向成熟，學會對他人寬容。



他指出，台灣討論同性婚姻過程中，衝突與動盪是必然的，讓保守者和激進者都說出自己的意見，才是真的多元文化勝利。



在台灣成為亞洲第1個同性婚姻合法國家的第二天，中國大陸出現一條長達2小時的演講影片大談大專院校女德，時間點相當巧合。



王三三指出，整個演講過程中，女性講師將性視為洪水猛獸，將女子美貌比喻為招災招禍之物，也將女性當成勾引男人的妖魔鬼怪。



網易主編批評，在大家為台灣同性婚姻合法歡欣鼓舞、全世界在努力為平權奮鬥時，中國大陸卻在大學校園裡大肆宣揚女德，還指控同性戀是邪淫，兩件事在差不多時間發生，「真是太諷刺了」。1060527