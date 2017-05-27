大陸網評：台同婚合法 陸還在談女德中央社 (2017-05-27 14:49)
（中央社台北27日電）大陸網路平台網易主編透過微信公眾號表示，在台灣通過同性婚姻合法之際，中國大陸大專院校的演講內容卻還在鼓吹女德，兩件事情差不多時間發生，「真是太諷刺了」。
自稱是王三三的網易主編以公共電視戲劇「艾草」探討台灣同性婚姻爭取的歷程，認為這部戲劇成功的反映社會現實，也展現當代台灣遇到的文化困惑。
他指出，這部戲的可貴之處在於不會強調同志也是平凡人，因為同志本來就是普通人，但也給予恐同者公正的對待。
評論認為，女主角艾草的人生正是濃縮一代台灣人成長的歷程，看到這一代人的悲喜。台灣社會認同多元文化之路走得艱難，但艱難中看到很多人性光輝，這樣的艱難也磨練這一代人走向成熟，學會對他人寬容。
他指出，台灣討論同性婚姻過程中，衝突與動盪是必然的，讓保守者和激進者都說出自己的意見，才是真的多元文化勝利。
在台灣成為亞洲第1個同性婚姻合法國家的第二天，中國大陸出現一條長達2小時的演講影片大談大專院校女德，時間點相當巧合。
王三三指出，整個演講過程中，女性講師將性視為洪水猛獸，將女子美貌比喻為招災招禍之物，也將女性當成勾引男人的妖魔鬼怪。
網易主編批評，在大家為台灣同性婚姻合法歡欣鼓舞、全世界在努力為平權奮鬥時，中國大陸卻在大學校園裡大肆宣揚女德，還指控同性戀是邪淫，兩件事在差不多時間發生，「真是太諷刺了」。1060527
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
網傳肉鬆麵包是棉花做 安徽食葯監部門闢謠【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
傳陸殲-20B將使用最新WS-15發動機【中央社】
不滿北京言論壓制 陸學者不再網路發言【中央社】
衣服內有死亡證明 陸服飾店遭勒令停業【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》