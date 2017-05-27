（中央社記者余曉涵台北27日電）氣象局科技中心主任鄭明典今天表示，根據可見光雲圖，北部下午的大雨很明顯的是在不穩定帶的南方，而且和地形密切相關，所以是地形舉升加強的降雨區。



氣象專家吳德榮今天表示，鋒面滯留巴士海峽，台灣東半部有局部陣雨；西半部平地比較好轉，但北部及屏、高偶有零星飄雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨。



氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書貼出一張可見光雲圖，鄭明典表示，比較白的亮點約略組成一長線，那是相對最不穩定的區域。



鄭明典說，現在北部的雨很明顯的在這條不穩定帶的南方，而且和地形密切相關，所以是地形舉升加強的降雨區。



鄭明典指出，東部海面還有一大片較白的區塊，那是地形影響繞山氣流的輻合區，這一部分可能會持續較長時間。1060527