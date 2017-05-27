（中央社台北27日電）大陸官媒央視新聞客戶端今天報導，中國大陸首艘自製4500公尺載人潛水器將進入水池試驗階段，預計明天下水。



報導指出，這艘4500公尺載人潛水器表面上部已塗裝成紅色，下部以白色為主，目前停靠於試驗水池旁的船塢中。截至目前，這艘潛水器已完成超過20個測試項目的單項測試，下潛次數超過15次。



中國船舶重工集團702所4500公尺載人潛水器副總設計師總質量師葉聰表示，水池試驗主要目的是將陸地、空氣中經過檢驗的項目，在水中環境進一步測試。



他說，整套潛水器系統必須連續模擬海上情況，還要做人和潛水器的合練，讓潛水器的調試人員熟悉相關操作預案，為下一步海上試驗做好充分準備。



葉聰表示，水池試驗預計時間在2個月左右，最終要使潛水器和潛航員都符合出海的條件。1060527