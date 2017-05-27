國道上午塞 原來是車多加事故多中央社 (2017-05-27 13:55)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）今天是端午節假連續假期第一天，上午國1及國3多處南下路段都塞車，除了車流大外，主要是發生多起事故。
高公局說，上午國道部分路段塞車，除返鄉與出遊車流量大外，也與發生多起事故有關。
高公局統計，上午7時24分，國3北向18.5公里外線2輛小客車追撞，造成後方車隊回堵4公里；上午7時52分，國1南向92.5公里中線車道，2輛小客車追撞事故，造成後方車隊回堵12公里。
上午8時2分，國3南向58.6公里內線車道2輛小客車追撞，造成後方車隊回堵3公里；8時57分，國3南下中寮隧道378.9公里4件事故，共15部小客車與小貨車追撞，造成後方車隊回堵10公里。
高公局說，今天的車流仍在預期流量範圍內，台北到高雄，仍可維持在4.8小時內，是不塞車時段3.2小時的1.4倍。1060527
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