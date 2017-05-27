衣服內有死亡證明 陸服飾店遭勒令停業中央社 (2017-05-27 13:24)
（中央社台北27日電）中國大陸陝西省西安市明勝街有許多以外國回收服飾，仿冒全新商品的黑心店家，飽受詬病。陸媒報導，當地最近共有40家店家被勒令停業，在查緝過程中，更發現有服飾內夾有外文死亡證明。
華商報引述西安市文藝北路工商所所長李剛表示，2014年之前，明勝街銷售「洋垃圾」服裝的商戶比較多，最多時達到122家，服裝來源於廣東陸豐及日韓等國，執法過程中還發現有的衣服夾著外文的死亡證明。
當地政府近期成立「明勝街打假治劣綜合辦公室」，加強監管，對銷售「洋垃圾」的商戶，一經發現立即停業。今年以來，40家商戶被停業整頓，查獲「洋垃圾」服裝3600餘件，鞋100多雙。
據報導，從1980年代末，就有人開始在明勝街售賣「洋垃圾」服裝，規模從最初的2、3家發展到百餘家，這種現像一直持續到2017年初。1060527
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