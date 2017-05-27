（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）曼谷是個國際大都會，又是歐亞轉運中心，異國美食更是多元，在曼谷的蘇坤藯路的1巷到3-1巷間就是著名的中東街，除了美食外，還有香料店，純正的中東風情。



這一帶被泰國人俗稱為中東街，主要原因是附近有1家貴族醫院，許多中東地區的民眾會專程到這家醫院健檢治療，也逐漸形成附近的中東街，附近的大樓公寓的所有權人也以中東地區的國籍居多。



由於中東清真飲食習慣，當地就逐漸有許多中東餐廳，例如埃及或阿拉伯餐廳等，供應如羊肉和魚等料理，一家開業已經30餘年的清真餐廳，供應道地的中東料理，對多數台灣遊客來說是挺新鮮的體驗。



一般來說，在泰國點菜都附有圖片和文字說明，清真餐廳的菜單上文字有泰文英文和阿拉伯文3種，在文字和圖片輔佐下，通常不容易點錯菜，價格也都會標示在菜單上，通常選擇是湯品加上烤羊肉或雞肉，搭配著咖哩羊肉或雞肉，配菜有優格醬、酸黃瓜和酸豆等，主食就是烤餅。



其中湯品是以羊膝熬煮到軟爛的清燉口味，一端上桌就見到充滿膠質的乳白濃郁湯頭，有人喜愛原味，也有人喜歡滴入新鮮檸檬汁來品嚐，羊膝也燉至入口就化。至於烤餅要趁熱沾著優格醬或咖哩羊肉或雞肉食用，烤餅一次不要點太多，原則是兩人一張，吃完再點，撕下一小塊沾著醬汁享用。



這個地區有許多中東餐廳，每家供應穆斯林的美食，以羊雞牛和海鮮為主，若只是想要逛逛，也有供應台灣常見的沙威瑪小吃，中東餐廳還有一個通則就是不供應酒類，這是嚴守伊斯蘭教的規定，另外過去可以享用水煙的阿拉伯餐廳，也被泰國政府下禁令，到這個地區就純粹體驗中東異國風情，另外還有販賣沉香木和乳香的專門店，當然價格並不便宜。1060527