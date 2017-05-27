端午連假 桃園機場旅客27日增3600人中央社 (2017-05-27 13:10)
四天端午連續假期27日展開，桃園機場公司表示，27日有18架次的加班機，單日旅客人數增加3600人次；預估在端午假期中，加班機共增加81架次。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年5月27日
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