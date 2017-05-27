（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸全國人大常委會委員長張德江今天說，香港社會近年有些人宣揚本土自決與港獨，「我們絕對不能視若無睹」。他並呼籲，堅決反對企圖使香港與中國大陸漸行漸遠的言行。



北京當局上午在人民大會堂舉行「紀念香港基本法實施20週年座談會」，中共中央港澳工作協調小組組長張德江與副組長孫春蘭、李源潮、楊潔篪，以及香港現任與前特首（行政長官）梁振英、董建華等人出席。



張德江在近50分鐘的談話中指出，在「一國兩制」下，北京當局與香港特區權力關係是「授權與被授權」，並非分權關係。「在任何情況下，都不允許以『高度自治』為名對抗中央的權力。」



他說，近年來，香港社會有些人鼓吹香港有固有、自主權力，宣揚本土自決與港獨，否認北京對香港的管治權，企圖把香港變成一個獨立、半獨立的政治實體，「把香港從國家中分裂出去」。



張德江說：「對此，我們絕對不能視若無睹。」



他表示，香港基本法序言第一句即「香港自古以來就是中國的領土」，正文第一條是「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。全面準確貫徹實施基本法，必須以這一規定為出發點。



張德江強調：「『牢固樹立國家觀念』是香港特別行政區基本法實施的核心要求，離開了這個基本前提，一切都無從談起。」



他說：「那些片面理解『兩制』差別，以及出於政治目的誇大和製造『兩制』矛盾，妄圖使香港與祖國內地、香港同胞與內地人民離心離德、漸行漸遠的言行，都是違背香港特別行政區基本法精神的。我們要明加辨析，堅決反對。」



張德江說，香港基本法實施20年，現階段挑戰與機會並存。社會上出現一些對「一國兩制」和香港基本法的模糊認識，「內外有些勢力」也藉機抹黑北京當局和香港特區政府，抹黑「一國兩制」和基本法。



他說：「在這種關係香港前途的重大問題上，我們絕不能動搖對『一國兩制』的信心，要用辯證的思維，以發展的眼光去看待香港現階段出現的各種矛盾。」1060527