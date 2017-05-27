文／MOOK景點家整理報導



近年旅客越來越追求獨特的住宿體驗，線上訂房業者特別新設「最佳樹屋」類別，藉由真實旅客評論，盤點出全球十大樹屋飯店，讓旅客一同體驗夢幻「旅樹」。另外，樹屋飯店的需求成長近 30%*。「樹屋飯店」更獲選全球旅客夢想住宿類型第三名，人氣大勝太空船、黃金打造飯店和冰屋飯店。以下為十大夢幻旅樹地點：

卡馬拉飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•徜徉無邊際泳池 卡馬拉飯店泰國 旅客評分：4.6/5 分

想要試試看躍入懸崖邊 30 公尺專屬無邊際泳池，可以在這個距離普吉 40 分鐘的鳥巢造型豪華樹屋飯店實現心願。卡馬拉飯店座落在一片綠色仙境之中，在這裡，每間獨棟別墅都附設可一覽雨林景觀的大型開放式淋浴和獨立浴缸。奢華的海灘享受、Spa 療程、日落雞尾酒和香檳野餐，卡馬拉飯店都能滿足您的需求。

樹屋飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•漫步天空之城 樹屋飯店 瑞典 旅客評分：4.3/5 分

開門走進飯店已經不稀奇，「爬」上飯店才稀奇！在這裡，猶如住進松樹鳥巢，享受專屬的大型吊床，讓您可以悠哉的觀賞星空，運氣好的話，還能遇見極光。旅客可以在樹屋三溫暖中徹底放鬆、享受道地的瑞典傳統美食，或者來一趟叢林飛行，穿越瑞典拉普蘭和呂勒河，欣賞令人嘆為觀止的美景。

阿祖里克成人生態渡假村及馬雅 SPA 飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•重溫兒時童年 阿祖里克成人生態渡假村及馬雅 SPA 飯店 墨西哥 旅客評分：4.3/5 分

在這家豪華的海灘飯店，可以從私人別墅中直接在蔚藍的土倫海上盪鞦韆，重溫童年時代的樂趣。這些木製小屋不但有壯麗的海景、戶外馬賽克浴缸和平台，還有盪鞦韆和峇里風吊床。旅客可以在座落於瑪雅叢林頂上12 公尺的 Kin Toh 餐廳一邊欣賞藝術家的演出，同時享受精緻的12 道美味佳餚套餐。

四季飯店哥斯大黎加度假村。(圖片提供／Hotels.com)

•漫遊絕美奢華 四季飯店哥斯大黎加度假村 哥斯大黎加 旅客評分：4.8/5 分

這個山丘上的綠洲眺望帕帕加約半島的黃金海灘。奢華的渡假村座落於海拔 320 約 96 公尺的山丘上，雖然嚴格來說並不算是樹屋，但其優美的套房就位在一片蔥綠的叢林樹冠之間。旅客們可以在泳池中悠閒遊泳，一邊享受陽光，一邊啜飲雞尾酒。此外，飯店也安排志工活動，讓旅客有機會服務當地學校或為保護環境盡一份力的機會，天天都有不同的體驗。

阿爾樹杆旅館。(圖片提供／Hotels.com)

•探索南非秘境 阿爾樹杆旅館 南非 旅客評分：4.8/5 分

這家飯店座落在南非花園大道的中心地帶，隱身在野外的樹梢間。這裡的樹頂套房圍繞在壯麗的景觀和神秘的氣氛之中，在低調中更顯奢華。套房設備包括私人 Spa 浴室、壁爐以及無邊際游泳池。

加帕瑪拉度假村。(圖片提供／Hotels.com)

•體驗島嶼風情 加帕瑪拉度假村 馬來西亞 旅客評分：4.5/5 分

這家飯店藏身在刁曼島的森林低地上，旅客必須乘船才能到達。一間又一間美麗的樹屋透過連通走道相互交織，且樹屋就可以眺望南海的優美景色。加帕瑪拉度假村的時尚鄉村風格，適合喜歡親近大自然，卻也想要享受奢華的旅客們。在樹林間的浴缸泡個澡、前往懸浮在海上 100 公尺以外的餐廳用餐，或穿越叢林前往最近的村莊體驗島嶼生活。

安誇療養度假飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•享受熱帶浪漫 安誇療養度假飯店，尼加拉瓜 旅客評分：4/5 分

在尼加拉瓜翡翠海岸的熱帶場景之中，您可以在海浪聲與熱帶鳥類的鳴叫聲中悠悠轉醒。這裡的樹屋別墅附設戲水池、戶外峇里式淋浴和私人陽台，每晚都可以欣賞太陽沉入太平洋的浪漫景象。飯店內還有由許多大型燈籠點綴的海邊餐廳，在森林樓層的陽台上更有提供瑜珈課程，可以在叢林美景之中調養身心。

希爾奇橡樹飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•感受樹梢寧靜 希爾奇橡樹飯店 澳洲 旅客評分：4.8/5 分

座落在莫斯曼河、戴恩樹雨林和大堡礁之間，這家飯店距離雨林小徑、水晶洞和海灘都非常近。豪華的樹屋附設大型的陽台和吊床，是您在雨林中放鬆的好地方。旅客還可以在開放式的樹屋餐廳享用美味餐點。

尤里卡溫泉樹屋。(圖片提供／Hotels.com)

•通往魔幻樹屋 尤里卡溫泉樹屋 美國 旅客評分：4.8/5 分

尤里卡溫群樹屋以雪松原木建造，被附近一片綠油油的美麗景觀包圍，且每間樹屋都有不同的主題，旅客可以選擇入住威尼斯、紐約、聖塔菲或巴黎。就算您不是樹屋的粉絲，尤里卡溫泉渡假村另外也提供童話城堡的住宿，城堡內有秘密通道和直立式按摩浴，旅客甚至還可以入住像魔法繭一樣的哈比洞穴。

丹特里生態別墅溫泉飯店。(圖片提供／Hotels.com)

•懸浮雨林體驗 丹特里生態別墅溫泉飯店 澳洲 旅客評分：4.6/5 分

逃離城市的喧囂，丹特里生態別墅溫泉飯店內，讓您能和大自然做最親密的接觸，體驗北昆士蘭古老的戴恩樹雨林之美。奢華的樹頂別墅中不但有浴缸，旅客還可以在雨林中垂吊於潟湖上方的餐廳享受特別的用餐體驗。

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