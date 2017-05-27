北京市委書記 習近平人馬蔡奇接任中央社 (2017-05-27 12:05)
（中央社記者尹俊傑北京27日電）新華社今天報導，北京市長蔡奇已接替郭金龍擔任中共北京市委書記。61歲的蔡奇是中共總書記習近平主政福建、浙江時期的舊部屬，被視為是習近平重要親信之一。
據報導，中共中央日前決定，郭金龍任中共中央精神文明建設指導委員會副主任，不再兼任中共北京市委書記、常委、委員職務；蔡奇任中共北京市委書記。
公開資料顯示，蔡奇1955年12月生，福建尤溪人。1975年8月加入中國共產黨，具經濟學博士學位。
蔡奇1983年起從政，在中共福建省委機關工作11年。1994年獲外放機會，1996年9月出任中共福建省三明市委副書記。1999年調浙江省工作，2010年1月升任中共浙江省委常委，2013年11月兼任浙江省常務副省長。
2014年3月，蔡奇調任新成立的中共中央國家安全委員會辦公室副主任。2016年10月轉任中共北京市委副書記，同月底兼任北京副市長、代市長，今年1月當選北京市長。
蔡奇仕途與習近平早年主政福建、浙江時期高度重疊，外界視他為習近平在中共19大（中共第19次全國代表大會）布局中的重要棋子，也早已看好他會接替郭金龍出任中共北京市委書記。
郭金龍現年69歲，2012年7月接替劉淇擔任中共北京市委書記。劉淇當年卸任後也是出任中共中央文明委副主任，至同年11月中共18大後退休。1060527
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