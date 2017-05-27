（中央社台北27日電）不滿中國大陸對言論自由壓制，中國大陸知名法學學者賀衛方表示，今後不會在任何網路平台公開發表文字。他是中國大陸國家主席習近平執政下，知識份子遭到壓迫放棄發聲的最新案例。



德國之聲（DW）引述美聯社報導指出，賀衛方是目前遭到中國大陸當局關押的諾貝爾和平獎得主劉曉波最重要的聲援者之一，也是2008年「零八憲章」簽署人。



但過去一段時間，由於北京方面不斷關閉他的個人博客，封鎖新浪微博與2個微信帳號，讓賀衛方感受到「徹底的無助，感覺發出任何聲音都是不被允許的。」



報導指出，過去10年，賀衛方發表的文章與推文眾多，從針貶社會時弊，到關注建築藝術，他在中國大陸知識份子圈吸引不少粉絲。據賀衛方表示，3月新浪微博遭到關閉時的關注者有190萬人，最高峰時關注者高達2000萬人。



過去5年來，賀衛方在網路上不斷遭到來自中共體制捍衛者的嚴厲攻擊，甚至還有極端左派人士在公開場合示威，抗議賀衛方的自由化言論。



賀衛方說，過去40年裡，知識份子的言論自由從未像今天這樣受到如此嚴重限制，這讓人感到憤怒。



報導指出，自從習近平2012年上任後，中國大陸許多知名自由派學者都受到系統性的「禁聲處理」。主張自由市場體制的經濟學家茅于軾主辦的天則經濟研究所網站被關，「炎黃春秋」雜誌也在去年被主管機關強行接管，編輯團隊不是被解聘就是被排擠。



賀衛方決定停止在社群網站上發表言論的消息，在中國大陸知識份子圈和異議人士圈快速傳播開來。



僅管有人勸他將陣地轉移到臉書和推特這兩個現在在中國大陸仍被封鎖的社交平台上，但賀衛方表示，決定放棄任何不能為大多數中國大陸讀者自由進入的社群網路平台，因為只要在寫作，他的設想讀者群是「生活在這個國家的人」。1060527