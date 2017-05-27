大陸棋王柯潔在「中國烏鎮圍棋峰會」中，兩度敗給AlphaGo，並坦言，「我一直不覺得我和AlphaGo的對決，是能夠取勝的。」接下來，柯潔將在27日上午10點半，展開與AlphaGo最後一場對弈，試圖從AlphaGo手中，奪下1勝。

現年19歲的柯潔，是目前世界排名第1的職業棋手，他在5歲時，初次接觸圍棋，並在10歲成為職業棋手，曾4度獲得國際圍棋大賽冠軍。

柯潔表示，輸給AlphaGo，有點遺憾，自己在第2場對弈的前半盤，表現很精彩，後半盤卻太緊張，不慎下了不好的棋步，「這是人類很大的弱點（緊張）」，雖然整體來說，布局不差，卻沒能展現出精彩的戰鬥，「很後悔那時為何不多想一想」。

柯潔也說，暫時還沒看見AlphaGo的弱點，「它對棋的理解、判斷，遠勝於我們」，如果想贏，只能設法找出AlphaGo的一些Bug，「但這也很難」。

柯潔強調，自己只是盡力把棋下好，能得到各界讚賞，Deepmind團隊也覺得他表現不錯，這是很大的肯定。原文詳見：http://www.limitlessiq.com/

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