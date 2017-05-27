（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸外交部長王毅26日表示，軍事手段不應成為解決朝鮮半島問題的選項，但日本對以對話解決這項問題態度比較消極，希望日本「不要拖和平談判的後腿」。



根據中國大陸外交部新聞稿，王毅26日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談後向媒體說，中國大陸主張在嚴格執行聯合國安全理事會決議基礎上，透過對話談判以和平手段解決朝鮮半島核問題。



王毅強調，軍事手段解決不了問題，只會帶來更大問題，留下嚴重後遺症，「不論過去還是將來，軍事手段都不應成為任何國家的選項」。他說，中俄雙方已就此達成「高度共識」。



北韓21日再次試射飛彈後，王毅敦促北韓，不要再採取有違聯合國安理會決議的行為，為重啟對話談判創造必要條件。



他說，中國大陸注意到，美國方面近來主張透過對話談判以和平手段解決朝鮮半島問題，希望美方能將「四不一要」表態細化為對北韓的具體政策和行動。



美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）月初表示，若北韓放棄核武，美國保證不改變北韓體制、不尋求推翻金正恩政權、不急於南北韓統一、美軍不跨越北緯38度線進攻北韓，並將前述原則告知北京轉告北韓。



王毅說，南韓新政府多次公開表示，願同時推進對北韓制裁和對話，最終透過談判解決相關問題。希望南韓堅持這一政策方向，努力與平壤恢復必要對話和接觸。



他表示，日本對此態度「比較消極」。希望日方從區域和平穩定大局出發，採取更積極、建設性的態度，不要拖和平談判的後腿。1060527