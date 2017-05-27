北韓問題 王毅：盼日本別拖和談後腿中央社 (2017-05-27 08:08)
（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸外交部長王毅26日表示，軍事手段不應成為解決朝鮮半島問題的選項，但日本對以對話解決這項問題態度比較消極，希望日本「不要拖和平談判的後腿」。
根據中國大陸外交部新聞稿，王毅26日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談後向媒體說，中國大陸主張在嚴格執行聯合國安全理事會決議基礎上，透過對話談判以和平手段解決朝鮮半島核問題。
王毅強調，軍事手段解決不了問題，只會帶來更大問題，留下嚴重後遺症，「不論過去還是將來，軍事手段都不應成為任何國家的選項」。他說，中俄雙方已就此達成「高度共識」。
北韓21日再次試射飛彈後，王毅敦促北韓，不要再採取有違聯合國安理會決議的行為，為重啟對話談判創造必要條件。
他說，中國大陸注意到，美國方面近來主張透過對話談判以和平手段解決朝鮮半島問題，希望美方能將「四不一要」表態細化為對北韓的具體政策和行動。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）月初表示，若北韓放棄核武，美國保證不改變北韓體制、不尋求推翻金正恩政權、不急於南北韓統一、美軍不跨越北緯38度線進攻北韓，並將前述原則告知北京轉告北韓。
王毅說，南韓新政府多次公開表示，願同時推進對北韓制裁和對話，最終透過談判解決相關問題。希望南韓堅持這一政策方向，努力與平壤恢復必要對話和接觸。
他表示，日本對此態度「比較消極」。希望日方從區域和平穩定大局出發，採取更積極、建設性的態度，不要拖和平談判的後腿。1060527
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
網傳肉鬆麵包是棉花做 安徽食葯監部門闢謠【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
傳陸殲-20B將使用最新WS-15發動機【中央社】
不滿北京言論壓制 陸學者不再網路發言【中央社】
衣服內有死亡證明 陸服飾店遭勒令停業【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》