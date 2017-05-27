大陸圍棋好手柯潔於5月23日，大戰人工智慧AlphaGo，結果一如外界預期，柯潔敗陣，意味著複雜性思考人工智慧已經具備，如同蒸氣機或電力應用，人力將再次大量被取代，然而這次不僅勞力，腦力也岌岌可危。

人工智慧不知不覺滲透到各行各業，最有名案例就是美國高盛銀行，2000年時紐約總部，交易櫃臺約有600名交易員，2017年僅剩2名交易員看管房間，絕大多數工作都已被數位化或人工智慧取代，並且越來越多產業會有相同趨勢。

由於人工智慧能大量蒐集資料判讀，人類一輩子閱讀資料，恐怕還不如人工智慧一分鐘，因此很多企業都開使用大數據與人工智慧，當作解決問題重要參考依據，包含醫療、金融、資安等，新聞業也出現撰稿機器人。

根據CBInsights調查數據，2012年至今，人工智慧投資數量共2250筆，總金額約149億美元，尤其2012年投資量150筆，2016年698筆，成長幅度約5倍，意味著人工智慧應用將會越來越廣泛，徹底改變人類生活方式。

2012年科技巨頭開啟人工智慧併購潮，包含Facebook、Intel、Sophos等，至今約200多件，AlphaGo創立公司DeepMind，就是Google收購，其實Google收購11間人工智慧相關公司，蘋果也不斷收購人工智慧公司，目前已經有7間公司。

人工智慧已經具備學習能力，能在不同領域發揮功能，並且能在短時間學習，不像人類需要長時間學習，GoodAI公司執行長CEO曾說，目前不知道何時人工智慧能廣泛使用，可能3年，也可能30年，但很肯定在這個世紀會發生。