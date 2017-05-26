王毅：盼南韓盡力恢復與北韓談判中央社 (2017-05-26 22:11)
（中央社莫斯科2017年5月26日綜合外電報導）中國外交部長王毅今天在莫斯科表示，在朝鮮半島動武，只會惡化情勢，北京期望南韓努力恢復與北韓的談判。
路透社報導，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）一同召開記者會的王毅也指出，北京和莫斯科呼籲北韓尊重聯合國有關平壤核武計畫的決議。
另一方面，拉夫羅夫說，俄國與中國均同意，北韓核子計畫的發展，不應被當作在朝鮮半島部署美國反飛彈系統的藉口。
此外，美聯社報導，美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，中國官員告訴美國，中國已加強與北韓邊境的偵查與維安，做為聯合國制裁北韓的一環。
董雲裳說，北京的舉動反映出，中國越來越體認到施壓北韓中止飛彈與核彈試驗的急迫必要性。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
網傳肉鬆麵包是棉花做 安徽食葯監部門闢謠【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
英國恐襲背後極端網路浮現 美國搶先爆料引不滿【北京新浪網】
傳陸殲-20B將使用最新WS-15發動機【中央社】
綠色快遞包裝，如何落到實處？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》