（中央社莫斯科2017年5月26日綜合外電報導）中國外交部長王毅今天在莫斯科表示，在朝鮮半島動武，只會惡化情勢，北京期望南韓努力恢復與北韓的談判。



路透社報導，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）一同召開記者會的王毅也指出，北京和莫斯科呼籲北韓尊重聯合國有關平壤核武計畫的決議。



另一方面，拉夫羅夫說，俄國與中國均同意，北韓核子計畫的發展，不應被當作在朝鮮半島部署美國反飛彈系統的藉口。



此外，美聯社報導，美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，中國官員告訴美國，中國已加強與北韓邊境的偵查與維安，做為聯合國制裁北韓的一環。



董雲裳說，北京的舉動反映出，中國越來越體認到施壓北韓中止飛彈與核彈試驗的急迫必要性。