（中央社記者尹俊傑北京26日電）民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯逾2個月。中國大陸國台辦發言人安峰山今天證實，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，日前被「湖南省安全機關」逮捕。



根據中國大陸刑法，顛覆國家政權罪指「組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的行為」，最重可處無期徒刑。



新華社報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山26日應詢表示，從中國大陸國家安全部門獲悉，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批准，已於近日被湖南省安全機關依法逮捕。



安峰山聲稱，中國大陸國安機關偵查查明，2012年以來，李明哲頻繁進入中國大陸活動，「與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆我國家政權的活動」。



他說，今年3月19日，中國大陸國安機關對進入大陸活動的李明哲依法採取強制措施（限制人身自由）。



據報導，經審訊，李明哲等人「對從事危害我國家安全活動供認不諱」，中國大陸司法機關將依法處理。



依中國大陸刑法第105條第1款規定，顛覆國家政權罪「首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利」。1060526