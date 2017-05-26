（中央社台北26日電）浙江省開化縣日前設立「開化媳婦、女婿獎」，外縣碩士學歷、高級技師等人才如與開化人結婚，可獲人民幣1萬元（新台幣約4.5萬元）獎勵，盼透過政策成功打造「全國山區人才生態最優縣」。



澎湃新聞報導，中共開化縣委組織部人才辦公室相關負責人26日表示，開化是浙江經濟發展的後段班，每年都有適婚年齡的高階人才因考慮配偶工作生活安排，及後續的子女教育等問題離開。設立「媳婦、女婿」獎，是為了留住人才。



這份「關於完善體制機制激勵人才創新創業的實施意見」規定，對引進的高階人才，鼓勵其配偶、子女隨遷落戶開化，多管道幫助解決配偶就業問題。對現為行政或事業身分的，可優先對口辦理調動。



對新引進的日間部博士生，5年內給予30萬元安家補助、每年另發5萬元人才津貼。此外，還將為高階人才安排體檢、療養，優先享受定點醫院、專家提前預約等便利服務。1060526