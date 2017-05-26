（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸央視新聞聯播25日報導共軍無人機發展，2分多鐘的新聞出現10幾處馬賽克，幾乎都打在無人機操控室內的大小螢幕上，顯見共軍對無人機操控系統保密到家。



中國大陸中央電視台新聞中心微信公眾號「央視新聞」今天刊文指出，這並非新聞聯播首次打馬賽克。中共總書記習近平2016年4月20日視察中央軍委聯合作戰指揮中心，央視報導畫面就出現不少馬賽克。



文章說，這是共軍最高作戰指揮機構首次對外亮相。央視出於保密考量，在中共中央軍委聯合作戰指揮中心一些背景螢幕打上馬賽克。



而在央視新聞聯播25日播出以中共空軍首席無人機飛行教員李浩為主題的報導中，馬賽克主要集中在無人機操控室內部的各種螢幕。文章認為，此舉也是出於保密考量。



央視報導顯示，共軍無人機操控艙包含指揮、操控、監視等多個席位。李浩和其他成員透過一系列指令，在上千公里外的指揮艙內即時操控無人機的戰術動作。



文章指出，無人機作戰能力雖強，仍需要遠端操控，其中的訊息指令傳遞是關鍵。若資訊系統遭破壞，無人機無法與指揮中心聯繫，再強大也失去功能。李浩操作無人機演習時就曾碰到類似問題。



這篇文章說，無人機操控平台是維繫戰力的關鍵環節，資訊保密非常重要。「從這個角度看，打馬賽克就可以理解了。」1060526