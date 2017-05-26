世界首款電子墓碑誕生 48英寸防雨觸摸顯示屏北京新浪網 (2017-05-26 18:04)
【環球科技綜合報導】據英國每日郵報5月26日報導，世界上首個電子墓碑在斯洛維尼亞建成，可顯示逝者的照片和視頻等內容。
這塊48寸的電子觸屏墓碑立在馬里博爾(斯洛維尼亞第二大城市)的一個公墓內。平時這塊墓碑與普通墓碑別無二致，墓碑上僅顯示逝者的姓名和生卒年月，以節省能源和延長使用壽命。但是當感測器感應到有人在墓碑前時，墓碑就會被激活。激活后的墓碑能播放逝者的照片、視頻、或是其他數字資料。
墓碑開發者Milan Zorman教授稱，鑒於墓地應該是個清靜之地，他正在開發一款手機應用，能讓前來弔唁的人能通過耳機聽到墓碑播放的聲音。
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