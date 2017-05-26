相關行業數據顯示，截至2016年底，國內網路直播平台高出300家，市場交易規模約為350億元，國內網路直播用戶數量已經達到3.44億，佔網民總量的47.1%。大型直播平台每日高峰時段同時在線人數接近400萬，同時進行直播的房間數量超過3000個。從小眾興趣集合到泛娛樂導向形成……直播在生活中所扮演的角色，可能比你想像中要重要得多。

從上表中可看出，鬥魚、虎牙、熊貓的平台熱度已佔領整個直播行業的半壁江山，鬥魚、虎牙為首的以網路遊戲為中心，進行網路遊戲的競技、對戰的直播平台更受人追捧。2016年的直播行業可以說是風光無限，甚至被很多人稱為「直播元年」，但各種低門檻、無監管的直播平台大量湧入，導致了直播行業良莠不齊，以致被迫整頓，至此直播行業的熱潮開始退去。進入2017年，許多低質量的直播平台被悉數驅逐出場，留下的大多是該行業的砥柱中堅。 隨著資本寒冬的到來，2017年對直播平台來說也是最為關鍵的一年，直播行業開始出現疲軟，不管內容上還是模式上，都要有自己的突破才行。隨著互聯網的加速發展，一些直播平台紛紛湧入互聯網的大軍。

據相關人士透露，鬥魚直播將於5.28日推出旗下電商平台「魚購」，面向平台主流年輕用戶，呈現出極具年輕化色彩的特點，既是主播、也是買手，直播導購將會是鬥魚電商平台的亮點之一。通過與網易考拉等廠商銷售渠道的打通，簡化購買流程，及時獲取合作廠商最新最熱的商品信息推薦給用戶。「魚購」將在海外購、潮品推薦等熱門領域對用戶產生足夠大的吸引力。除此之外，鬥魚還以「鯊魚娘」和「大鯊魚」的形象設計開發了一批集萌和趣味性於一體的鬥魚自營商品，這樣看來，「魚購」更像是為年輕用戶量身定製的商品銷售平台。

為什麼直播平台進軍電商行業會讓人看好呢？在傳統電商平台上，圖片形式的買家秀是用戶唯一能審核商品效果的途經，但經過處理優化后的圖片往往與實物存在不小的差異，這一交互上的障礙短時間內很難得到解決。但對於直播導購來說，用戶能夠更加輕鬆直觀地了解商品，通過主播的講解和試穿，消費者對商品會有更加細緻感性的認識，無疑會極大地促進他們的消費慾望，提高購買率。同時，優秀的導購主播能通過自身專業的能力和對潮流的把控，獲取大批忠實用戶，形成粘性較高的消費圈，對於後續銷售和品牌推廣來說都具有極大的幫助。

直播平台自有的強交互優勢和年輕化的用戶屬性，使得直播+電商這種模式更具年輕化、潮品化，迎合了粉絲的新一輪的消費潮流，讓粉絲在購物的同時也能享受到跟主播親密互動的樂趣和真實性。直播賣貨會在眾多電商行業中脫穎而出嗎？讓我們拭目以待把！

from：鳳凰網