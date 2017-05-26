太空射擊《永恆空間》官方中文 PC正式版下載發佈北京新浪網 (2017-05-26 17:35)
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遊戲名稱：永恆空間
英文名稱：Everspace
遊戲類型：動作射擊STG
遊戲製作：ROCKFISH Games
遊戲發行：ROCKFISH Games
遊戲平台：PC
遊戲語言：英文,中文
發售日期：2017-05-26
遊戲專題：http://www.ali213.net/zt/everspace/
【遊戲介紹】
這款遊戲和當下非常熱門的《無人深空》頗為類似，但不同的是《永恆空間》屬於更為偏重射擊元素的一款太空題材的遊戲。遊戲將支持微軟「Play Anywhere」計劃可以實現Win10與XboxOne同步存檔。
【遊戲截圖】
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