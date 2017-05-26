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遊戲名稱：永恆空間

英文名稱：Everspace

遊戲類型：動作射擊STG

遊戲製作：ROCKFISH Games

遊戲發行：ROCKFISH Games

遊戲平台：PC

遊戲語言：英文,中文

發售日期：2017-05-26

遊戲專題：http://www.ali213.net/zt/everspace/

【遊戲介紹】

這款遊戲和當下非常熱門的《無人深空》頗為類似，但不同的是《永恆空間》屬於更為偏重射擊元素的一款太空題材的遊戲。遊戲將支持微軟「Play Anywhere」計劃可以實現Win10與XboxOne同步存檔。



【遊戲截圖】