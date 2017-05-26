《夏日課堂》女主等身手辦售價近18萬元 運費驚人！北京新浪網 (2017-05-26 17:35)
《夏日課程（Summer Lesson）》女主角宮本光的等身高大手辦在不久前宣布要開啟商品化的企劃，近日這款大手辦確認了發售計劃，並且在今日將開放預售，價格也正式敲定，含稅2916000日元，人民幣近18萬元，郵費更是非常驚人，就連見慣了手辦的日本玩家都震驚了。
最低運費146500日元，到關東地區，最貴的要屬到離島，244500日元，合人民幣15059元。
18萬元的手辦本體加上萬元的運費，這款宮本光的等身高手辦真的是土豪玩具，數量也是極為稀少，全球只生產5個，不知道最後能賣出多少…
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