自今年3月份發售遊戲的搶先體驗版之後，《絕地求生大逃殺（PlayerUnknown』s Battlegrounds）》這款遊戲就持續在Steam平台熱銷，至今仍然排在Steam熱銷榜的榜首。同時據相關報導，遊戲目前的銷量也已經達到了200萬套。另外，遊戲不論在國外的Twitch還是在國內的各大直播平台，都成為了非常熱門直播遊戲。遊戲也成為同類型的《HIZ1》之後，又一款現象級的大逃殺遊戲。

Steam遊戲在線人數排行（5月26號下午4點）

那麼，大逃殺這種遊戲又是如何誕生的呢？其概念創作和逐步的成熟，又經歷了怎樣的發展呢？近日國外媒體Gamesradar就通過一篇文章，為我們展現了其「前世今生」，我們在這裏也翻譯整理出來，和大家分享一下。

正文如下：

大家可能在近期已經通過多種途徑知道《絕地求生大逃殺》這款遊戲了。你也可能看到過下面這張，一位身穿吉利服的玩家在遊戲中完成的非常有意思的擊殺。

可能各位在之前已經玩過這款100人自由混戰、過程驚心動魄的遊戲了。但如果你之前不是一位PC硬核射擊遊戲玩家，這款遊戲的突然崛起，可能會讓你感覺遊戲就是突然冒出來的。

不過，如果你在稍微深入地了解一些內容，你就會發現這種遊戲概念，其實起源於過去20年的流行文化和近幾年的遊戲設計；同時這也和原始人類本能地喜歡創造一個贏者通吃（all-or-nothing）的競技場這種現象有關。在這種遊戲中，陌生的玩家之間或近身廝打、或偷車之後進行死亡飛車，或是找到一把殺傷力大的槍之後，躲在高出陰其他玩家。

《大逃殺》（2000年）

《大逃殺》原版小說

「大逃殺」這種類型最初起源於《大逃殺》：一部根據日本作家高見廣春備受爭議的小說而改編的電影，在其中一個反烏托邦政府把一個班級的初中生流放到了一座孤島上。班級上每位學生都隨機配備各種武器（同時他們身上也裝有爆炸項圈）互相殘殺，直到剩下最後一位學生生存下來。

《大逃殺》電影劇照1

其恐怖的過程則通過電視直播，來作為統治者讓普通民眾恐懼和分裂的工具。這種「遊戲」概念非常可怕，但也非常有效——畢竟，誰不想在殘酷的環境中成為最後一個活下來的呢？如果以上的這些聽起來，可能有些和你熟悉的另外一部小說改編的電影類似的話，那就沒錯了，我們接下來會做相關的介紹。

DayZ？MOD（2012）

波西米亞工作室旗下的《武裝突襲》系列在DayZ？mod出現之前，整體上只是一款軍事模擬類遊戲。其製作者Dean？"Rocket"？Hall利用《武裝突襲》遊戲軍事模擬的基礎，在遊戲MOD中增加了殭屍和涉及到日常生存的元素（如，饑渴機制）讓玩家在一座資源匱乏和沒有管制的島上相互競爭生存。

同時這裏需要從技術上說明的是，DayZ並沒有設定讓玩家相互對戰。遊戲中玩家的唯一目標是儘可能活的時間長。但是最終玩家在遊戲還是對打起來了，玩家就喜歡這樣嘛。

如果你在遊戲中足夠小心的話，你可以一次使用一名角色生存數周或是幾個月，雖然你也會在角色一次死亡之後，丟掉之前所有的東西。這種設定也應用到了《絕地求生大逃殺》中，但是其一局遊戲的時間也就在半個小時左右。

《飢餓遊戲》（2012年）

《飢餓遊戲》小說\電影

和上文中提到的《大逃殺》一樣，《飢餓遊戲》同樣也表現的是反烏托邦政府的殺人電視節目，但是這部電影沒有過多表現極端恐怖的場景而是更多的表現年輕人的積極向上和革命精神（僅供參考：《飢餓遊戲》的作者Suzanne？Collins表示直到在她寫完《飢餓遊戲》之後，才知道有《大逃殺》這部作品）。

原著的三部曲在2012年開始被改編為電影，同時其也把大逃殺的概念推廣到了全世界。雖然以上提到的那種飢餓遊戲似乎不可能以真人的形式舉辦，但是這種概念卻可以製作出非常有趣的遊戲。

《我的世界：飢餓遊戲》（大約在2012年）

年輕的玩家一般都喜歡看《飢餓遊戲》這樣的電影，同時他們也喜歡玩《我的世界》。這兩者也就在不久之後結合到了一起。首先是遊戲的大逃殺模式在標準遊戲伺服器中，引進了榮譽機制，之後通過特殊的MOD，這種模式也增加了玩家數量跟蹤器和生存狀況顯示器。

雖然《我的世界》中眾多的創造可能性可以讓玩家玩出許多獨一無二的生存策略，但是首先其戰鬥系統在一開始就是短板。但是如果在一個專門的戰鬥模擬遊戲中製作一個大逃殺MOD，那又會怎樣呢？

《武裝突襲3》「大逃殺MOD（2014年）

提到Brendan？Greene這位愛爾蘭攝影師，大家可能更多的知道他是《絕地求生大逃殺》的創意總監。Brendan？Greene在當時接受外媒Glixel採訪時表示，他在當時玩過許多大製作的多人遊戲后，並不感到滿意——那些遊戲中的快節奏和低風險的戰鬥對他而言都過於老套。

《使命召喚》系列的多人模式

所以他開始使用《武裝突襲3》來重新設計代碼。最終他製作的大逃殺MOD，結合了DayZ中廣闊開放世界中的不可預知性和殘忍殺戮遊戲中的危險性和緊迫性。這款MOD在《武裝突襲》的忠實粉絲和其他玩家中間取得了巨大的成功，並最終吸引了專業開發者們的注意，就像Daybreak？Games。

《H1Z1：殺戮之王》（2016年）

Daybreak？Games（前身是索尼在線娛樂（Sony？Online？Entertainment？），15年被賣掉之後改名為此）注意到了Greene大逃殺MOD的成功，認為這種遊戲非常適合自家以生存為主題的射擊遊戲——《H1Z1》。

之後Daybreak？Games聘用Greene為一款大逃殺遊戲，即《H1Z1：殺戮之王》的開發顧問。在Greene的幫助下，遊戲迅速取得成功，並超過了《H1Z1：生存》這款類似《DayZ》的遊戲。《殺戮之王》的成功奠定了大逃殺這種類型射擊遊戲的地位。但是Greene依然想繼續把這種遊戲概念做得更好。韓國開發商Bluehole也有這種想法，之後Greene就去了首爾。

《絕地求生大逃殺》（2017）

Bluehole之前因開發了MMORPG遊戲《神諭之戰（Tera）》和《惡魔契約（Devilian）》而為人們所熟知，這次Bluehole則邀請Greene作為新項目的創意總監：一款專門表現大逃殺概念的遊戲。

Brendan？Greene

遊戲保持了原有遊戲方式，100名玩家在廣闊的城鄉地圖中互相對戰，直到有最後一名（隊）玩家活下來。《絕地求生》中多樣的武器選擇和武器配件選擇顯示出其脫胎於軍事模式遊戲的根源，但是遊戲顯然是想比它的MOD前作做得更加容易上手：遊戲的背包系統更加簡單，載具更加容易控制，同時裝飾物品也可以通過戰利品箱獲得。

《絕地求生》在3月份以搶先體驗版的形式登陸了Steam。同時Bluehole計劃在遊戲開發完善後登陸XboxOne和PS4平台。遊戲目前銷量已經達到了200萬套，同時成為了Twitch直播上觀看人數最多的遊戲之一。

Twitch上的熱門遊戲

如果有一款遊戲突破了硬核射擊遊戲的界限，吸引大量喜歡《飢餓遊戲》的玩家，那麼《絕地求生大逃殺》就是這款遊戲了。

而高見廣春——在寫完《大逃殺》之後，就再也沒有出版任何作品——可能也會因為這種類似的遊戲而獲得些許安慰吧。或者，他至少不會因為他的顛覆性的反烏托邦恐怖小說改編成流行的新遊戲而畏縮。

高見廣春的「悖論」——喜歡那些不讓你喜歡其他人的人吧

好了以上就是，外媒Gamesradar的編輯Connor？Sheridan盤點整理的《大逃殺》遊戲的「前世今生」，感興趣的玩家也可以在這裏看英文原文。

從中我們看出，文學這種古老的藝術形式不僅深刻影響了「第九大藝術」——電影，而且還進一步地影響了「第十大藝術」——遊戲。當然這其中民間玩家在MOD方面的創造力也顯示出其巨大的潛力。

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