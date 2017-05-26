春江水暖鴨先知，在移動互聯網行業飛速發展更新迭代的當下，有一個共識是，對變化最為敏感的人，當屬基層技術和解決方案服務商。即構科技創始人林友堯對此深有體會。

即構科技是做實時音視頻雲服務的，此前的客戶以直播平台為主。從去年年底開始，以狼人殺為代表的休閑類遊戲客戶突然持續激增，這其中既有大批慕名而來的新客戶，也有映客、花椒、Blued這樣謀求在休閒遊戲領域布局的老客戶，甚至還有來自東南亞和中東市場的國際客戶。

果不其然，新年過後，狼人殺成了資本風口上的豬，火到不行。

著名的荷蘭市場研究公司Newzoo在其最新遊戲產業報告中預測：未來3年遊戲收入和用戶將在亞太地區出現爆髮式增長。

從2013年底到2017年初，世界遊戲玩家從16億人增長到22億人，中國用戶增漲超7000萬人。今年一季度中國超過美國成為世界遊戲收入季度最高的國家。而東南亞遊戲市場的增速驚人，年復合增長率達28.8%。整個亞太地區遊戲業務增長佔全球遊戲增長的42%。

這份長達45頁的全球遊戲市場產業報告表明，移動遊戲的增長最為迅速，在線移動遊戲的盈利能力最強。據其預計，2017年全球遊戲市場收入規模將達到1029億美元，復合年增長率將達8.1%，盈利能力已超過影視市場並趕上了體育市場。其中，移動遊戲市場規模將達到354億美元，在全球市場中佔比1/3。

而據各大手機應用平台的下載量、啟動量、付費量、訂單量等相關遊戲數據顯示，休閒遊戲（包括棋牌類）如貪吃蛇、狼人殺、鬥地主等領跑優勢明顯，用戶付費動力最強、付費意願最高。

與此同時，過去幾年，中國電競產業規模暴增逾5倍，移動競技用戶已佔據半壁江山並持續上升。除傳統重度電競遊戲繼續受捧外，輕度休閑競技遊戲亦吸睛無數。在移動遊戲時代，休閑類遊戲越來越多被賦予競技的屬性，是不容忽視的新趨勢。有識之士指出，休閑+電競將是一個巨型市場，帶來不可估量的流量效應。

硬體要求低，適配設備廣，操作方法簡單是休閑類、棋牌類等輕度遊戲的三大優勢。而休閑電競手游的最大特點是，除保持傳統遊戲的擊殺快感和操作體驗外，還因其超強競技性，讓玩家與玩家產生大量互動，激發用戶多方面社交需求。

社交需求的增多，意味著如何實現多人實時高清視頻連麥和清晰穩定優質語音，如何面對高併發狀況。這一全新場景的出現，讓遊戲平檯面對前所未有的挑戰。

作為前QQ總經理和首席架構師，林友堯對此再熟悉不過了，他帶領團隊十幾年專業做的就是這些事情。

在他看來，大家共同面臨的現實問題，首先是中國的網路環境極其複雜，南北大運營商以及大量地區型小運營商之間的互聯互通是有問題的，各地基礎設施包括基站發展也不均衡，用戶的設備和所處網路環境千差萬別，都會導致並加劇網路抖動和丟包，嚴重影響用戶體驗。

其次，用戶大規模同時在線時的高併發處理，遊戲語音延遲、音效差、回聲大、視頻卡頓、音畫不同步等等，都是常見又難纏的問題。此外，用戶手機終端機型千奇百怪，如何做到全面兼容，對遊戲運營方來說也是一大挑戰。

林友堯說，大量遊戲平台來找即構科技合作，也是看重其在實時音視頻雲服務領域的技術實力和服務口碑。他們提供一整套優質SDK和解決方案，善於在複雜網路環境中自適應找到延遲和流暢的最佳契合點，利用抖動緩衝、前向糾錯和丟幀補償，對抗網路損傷。支持海量用戶併發，小房間支持500人，大房間容量可以做到無上限。在回聲消除（AEC）、雜訊抑制（ANS）和自動增益控制（AGC）方面，即構科技的技術是世界一流水準，在多次業內橫向測評中優於各路競品。同時也兼容所有手機（特別是安卓）和電腦終端，以及多種硬體平台。

針對遊戲客戶的特質和需求，即構科技做了深度的適配。比如說，兼容遊戲引擎方面非常貼心，為Cocos提供OC介面，為Unity提供C#介面，完美兼容兩大遊戲引擎。另外，該SDK消耗系統資源極低，CPU佔用率和內存佔用率都遠低於行業平均水平。最重要的是，該SDK嵌入遊戲後會和遊戲協同共生，自動適應遊戲的狀態：對於佔用系統資源較多的競技遊戲，SDK優先保障語音的可用性，把系統資源讓給遊戲；對於佔用系統資源較少的棋牌遊戲，SDK適當地提高音視頻的音質和畫質並降低延時，完全不影響遊戲畫面和語音質量。

此外，有鑑於遊戲公司出海已成規模，即構科技在全球布置了一百多個伺服器節點，在任何地方都可以就近接入，保證實時音視頻服務質量。

對輕度休閑競技類遊戲平台來說，面對超級大的市場蛋糕盛宴，生存還是死亡，選擇靠譜的實時音視頻解決方案打牢根基是關鍵，是比花費大量真金白銀引流和運營更為緊迫和重要的事情。