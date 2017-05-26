「汽車人！變形！出發！」當熟悉的聲音在耳邊響起，關於童年的回憶瞬間湧上心頭。屬於70、80、90後記憶中的永恆經典《變形金剛》，為當時的我們提供了一個科幻與英雄主義結合的夢想園地。然而，這一次我們不再只是回想，而是帶你找回童年時代，重溫你的兒時英雄夢！

由孩之寶正版授權、國內知名發行商游道易發行的以策略戰爭為主題的《變形金剛：地球之戰》官方正版手游，今日正式登陸安卓各大平台！集策略+PVP為一體的3D高品質手游，電影級大片戰鬥特效。超過100種變形金剛經典角色，汽車人與霸天虎兩大陣營任你選。建造基地，自創聯盟，抵禦外侵。與心愛的英雄一起守護地球，和平保衛戰一觸即發！

《變形金剛》動畫片深深地影響了幾代人，時至今日它的影響力已經在全球範圍內圈粉無數。無論是擎天柱的勇敢還是威震天的霸氣都在每一個變迷心中烙下印記。經典的台詞、難忘的劇情總是變迷們津津樂道的話題。而這一次經典將再度重現，《變形金剛：地球之戰》將完美復刻變形金剛的經典形象，最原汁原味的動畫造型在這裏一一呈現。與此同時，遊戲在劇情上的精心設計力求讓玩家在遊戲中重溫那些經典瞬間帶來的感動。

遊戲中多達100+經典角色等你招募，擎天柱、威震天、大黃蜂、紅蜘蛛等超人氣角色坐等收編；只要你等級達成、完成任務、獲取資源就能輕鬆獲取。遊戲中，玩家需要建造和完善基地不斷獲取更多資源，而資源的獲取方式，你也可以選擇直接搶奪對手，也能自給自足完成各種劇情挑戰。而無論玩家選擇哪一種方式進行遊戲，都會享受到相應的樂趣。

在《變形金剛：地球之戰》中，你不僅可以攻城掠地比拼實力，還可以建立戰隊聯盟交流互動。自創專屬聯盟或者加入聯盟，與好友一起切磋、對戰，嗨戰到底！

全球超經典IP強勢登陸，安卓版本火熱來襲！重溫兒時經典，地球之戰已經打響！與小夥伴們一起，為了兒時的夢想而戰，無敵的機器人戰隊將在你的手中誕生！