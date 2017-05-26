（中央社記者尹俊傑北京26日電）美國國務院代理亞太助卿董雲裳今天說，北京逐漸意識到，透過對話解決北韓核問題的時間有限。中國大陸外交部發言人陸慷敦促，朝鮮半島問題各方應展現靈活，儘快回到談判桌。



據外電報導，董雲裳（Susan Thornton）上午在北京表示，中國大陸官員了解向北韓施壓的緊迫性，並說陸方已在中國大陸與北韓邊境加強管制，執行聯合國為遏阻平壤開發核武與飛彈做出的制裁。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應提問時未證實中國大陸已對北韓加強邊境管制，僅強調中國大陸嚴格執行聯合國安全理事會就朝鮮半島核問題通過的決議。



陸慷說：「我們一向主張所有各國都應當嚴格、完整、準確地執行安理會決議。我相信，美方包括董雲裳女士對中方的這個政策和立場是非常清楚的。」



他表示，中國大陸一向認為朝鮮半島局勢若持續維持緊張狀態，如果各方都不能儘快回到談判桌，不利於解決朝鮮半島核問題，也不利於區域和平與穩定。



他說：「所以我們一直主張，所有有關各方都能夠展現靈活、相向而行，儘快回到談判桌來。我們也一直主張，為早日重啟『六方會談』，通過以和平方式解決半島核問題，各方都應該共同做出努力。」



陸慷並重申中國大陸對朝鮮半島核問題的「三個堅持」立場，也就是堅持實現朝鮮半島無核化目標，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持透過對話協商、以和平方式妥善解決朝鮮半島核問題。



董雲裳26日拜會中國大陸外交部，與陸方商討朝鮮半島核問題等議題。



另外，根據中國大陸國務院台灣事務辦公室官網，中國大陸國台辦主任張志軍25日下午應約會見董雲裳，「應詢介紹了兩岸關係近況，並就中美關係中的涉台問題交換了看法」。1060526