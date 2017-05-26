【17173玩家頻道整理】

？？近日，一位王者榮耀的玩家在貼吧發帖，講述自己半夜玩遊戲時遇到靈異事件。而且這事情還不斷經過擴散，還一度上了微博的熱搜榜。

想必大家一定很好奇，現在17173零漆就帶大家一起來回顧下這個靈異事件。

網友@玄學醬在微博上放出了貼吧網友的遭遇而後該微博在網路上瘋傳。遊戲中各種各樣匪夷所思的事件，將遊戲鋪上了一層血色靈異的面紗,驚悚靈異的事件更是吊起了玩家的好奇心，參與其中討論的玩家越來越多。

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靈異事件始末：

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其實這件事情有無非就幾種情況

第一：該網友瞎編了個故事，寫了個故事會讓大家樂呵樂呵。

第二：伺服器出現短暫bug，穿牆也是面片阻擋出現bug！這個玩家剛好很幸運的碰上了。

第三：該網友的網路出現嚴重延遲問題，造成卡頓現象，以至於引起視覺上的錯覺。

在該靈異事件曝光后，網路上也陸續有玩家湊上熱鬧曝出自己的靈異遊戲經歷。不得不說，網友們的寫作功底真的太好了，不寫恐怖小說都可惜了。

其實，遊戲BUG與遊戲共存，所有的遊戲都要再BUG陪伴下成長。一直一來，也有遊戲因為BUG的存在，展示出了很靈異的一面。不過，經過技術的修復，BUG的漏洞都被補上了。

劍網3 「十六夜紅月」靈異事件

在2014年4月，《劍網3》玩家在遊戲過程中會碰到這麼一種情況：打開自己的角色界面后，他們發現自己的ID變成了「十六夜紅月」，所有裝備都消失不見，技能欄鍵位全部錯位，如同被幽靈附身。有時這個詭異的ID還會顯示在玩家的好友列表或副本隊伍里。圖如其他的bug嚇到了不少玩家，之後幸官方給出了解決方案，只要退出遊戲再重新進入或者修復遊戲客戶端，一切就能恢復如初。

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《寂靜嶺2》靈異BUG

有些玩家在玩《寂靜嶺2》時會察覺到一個bug。在某個本來沒有背景音效的地方突然傳來了人說話的聲音。這個場景是一個空無一人的房間，遊戲裡也沒有字幕提示這個不清晰的語音究竟說了什麼。恐怖的bug發生在《寂靜嶺2》這款恐怖遊戲裡，不少玩家都表示招架不住。不過最後官方給出了說法：錄背景音效的時候不小心錄到了製作組的談話……

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《GTA SA》——自殺的攝影師

在《GTA SA》這部作品中，有數處十分「靈異」的bug，而在這些bug中最著名的可能就是「自殺的攝影師」了。在遊戲的某處海岸會有一個拿著照相機的人，當玩家靠近他時他就會給玩家拍照，然後轉身走入海中自殺。更為詭異的是這個NPC會不斷地刷新，每次展現在玩家面前的形象也各不相同。

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