《進擊的巨人》埃爾文粘土人 悲情團長獻出心臟北京新浪網 (2017-05-26 17:14)
調查兵團的前任團長埃爾文·史密斯可以說是《進擊的巨人》里非常值得敬佩的角色，他的結局同樣令人扼腕嘆息。在廠商GSC的還原下，團長以粘土人的形象再度登場。
相比於原作設定的威嚴凜然，這隻埃爾文團長粘土人還增添了可愛的氣質。從外觀來看，團長的立體機動裝置、鬥篷、超硬質雙刀等部件一應俱全，充滿了戰場的壓迫力。而當替換上附贈的怒吼表情和微笑表情后，團長還將呈現出不同的魅力。
據悉，GSC埃爾文·史密斯粘土人將於5月30日開始接受預訂，目前具體發售時間和商品價格尚未明確。
商品詳細情報
商品名稱：GSC《進擊的巨人》埃爾文·史密斯粘土人
預訂日期：2017年5月30日開始
發售日期＆商品價格：待定
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