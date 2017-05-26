調查兵團的前任團長埃爾文·史密斯可以說是《進擊的巨人》里非常值得敬佩的角色，他的結局同樣令人扼腕嘆息。在廠商GSC的還原下，團長以粘土人的形象再度登場。

相比於原作設定的威嚴凜然，這隻埃爾文團長粘土人還增添了可愛的氣質。從外觀來看，團長的立體機動裝置、鬥篷、超硬質雙刀等部件一應俱全，充滿了戰場的壓迫力。而當替換上附贈的怒吼表情和微笑表情后，團長還將呈現出不同的魅力。

據悉，GSC埃爾文·史密斯粘土人將於5月30日開始接受預訂，目前具體發售時間和商品價格尚未明確。

商品詳細情報

商品名稱：GSC《進擊的巨人》埃爾文·史密斯粘土人

預訂日期：2017年5月30日開始

發售日期＆商品價格：待定