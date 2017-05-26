白春禮：中國「天眼」為宇宙起源提供更準確依據北京新浪網 (2017-05-26 17:02)
中新社貴陽5月26日電 (周燕玲)「FAST正式運行后，原始數據流量將達到每秒3.8G，為宇宙起源提供更加準確依據。」2017年中國國際大數據博覽會26日在貴陽開幕，中國科學院院長白春禮在開幕式上如是說。
FAST即有中國「天眼」之稱的500米口徑球面射電望遠鏡，是具有中國自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，於2016年9月在貴州省平塘縣落成，有望於2019年全面運行。
資料圖：航拍安裝完成前夕的「天眼」。 中新社記者 賀俊怡 攝
白春禮說，未來十年數據存儲需求接近1億GB，計算能力需求需要每秒1000萬億次，FAST正式運行后，原始數據流量將達到每秒3.8G，通過對這些海量科學數據的處理分析，將可能搜尋到更多的奇異天體，探測到更多脈衝星，甚至可以搜索到星際信號，為宇宙起源提供更加準確依據。
「希望能利用FAST這一平台開展高水平的國際科技合作，在重大科學前沿取得新突破。」白春禮表示，希望相關企業為FAST更好應用大數據技術提出寶貴意見和建議，為後續運行提供相關技術支持。(完)
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
如果又有小行星撞擊地球，我們該怎麼辦？【北京新浪網】
第九大行星是否存在？科學家找到兩個「在場證明」啦！【KNOWING新聞】
安全專家警告：繼勒索病毒后WinXP將迎來第2波攻擊【北京新浪網】
香港周邊商推出Switch復古手柄？完美再現老一代風采【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》