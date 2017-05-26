記者扶小萍／南投報導

眾所矚目的清境高空觀景步道5月27日正式開幕囉！為保持旅遊品質，避免人潮擁擠塞車讓遊客敗興而歸，南投縣政府籲請連假欲參觀的民眾除可先至「南投好好玩」網頁購票外，並利用假日付費接駁車服務，或搭乘公共運輸前往清境地區，輕鬆玩樂，走步道、賞綿羊。

縣政府觀光處26日表示，連假在即，清境高空步道新景點勢必造成交通阻塞，建議自行開車者，可將車停放埔里鎮大城路與公誠路一帶的台糖停車場，轉乘南投客運接駁車前往清境、合歡山地區，5月27日到6月25日的假日，增開疏運班車，民眾出發前可先電洽南投客運預約接駁班次；如無預約，請搭乘非預約一般時刻疏運班車。

搭乘公共運輸者，可從台中、彰化、南投搭乘下列路線至各客運埔里站，並從「南投客運埔里站」轉乘前往清境、合歡山地區路線班車。

從臺中出發的民眾，可搭乘國光客運1832路線（臺北-國道1號-埔里）、台中客運、南投客運聯營6899路線（臺中-埔里）、全航客運6268路線（臺中-埔里）、南投客運6670路線（臺中-日月潭）；彰化出發，彰化客運6910路線（彰化-埔里）；南投、水里出發，可搭乘彰化客運、南投客運聯營6875路線（南投-埔里）、豐榮客運6289線（水里-埔里），以上路線其餘站點可至各客運公司網站查詢。