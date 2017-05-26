（中央社記者汪淑芬台北26日電）民航局說，今天下午一架立榮航空飛機在松山機場降落前，發現有無人機，立即通報，民航局說，目前無法確認無人機是否在禁航區操作，但安全起見，松山機場暫停起降48分鐘。



民航局說，松山機場塔台在下午約1時43分接獲落地立榮航空駕駛通報，落地前在距離機場3浬時，大約在離飛機1浬處有架無人機。



松山機場為安全起見，立即暫停機場起降，並通報警方。



松山機場在下午2時31分恢復正常起降，暫停起降時間約48分，有8個航班受延誤。



民航局說，依規定，機場周遭5公里（約2.7浬）範圍內，禁止操作無人機，但5公里外允許無人機在60公尺以下的活動，目前還法判定立榮航空通報的這架無人機是否在禁止操作的範圍內飛行。



民航局說，目前還未找到無人機及操作者，如果確認是在禁航區操作，依規定可開罰新台幣30萬到150萬元。



民航局自2015年7月開始針對無人機違規活動開罰，目前共取締25件，每件開罰金額都是30萬元。1060526