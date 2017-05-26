（中央社記者潘智義台北26日電）最療癒的彩繪機來了！中華航空「三熊友達號彩繪機」，今天首航高雄至熊本。



中華航空表示，「三熊友達號彩繪機」集結台日超人氣明星台灣喔熊 (OhBear)、高雄熊 (Hero) 及日本酷Ma萌 (Kumamon)，從飛機外觀到機上用品都有 3熊的萌設計。



華航指出，「三熊友達號彩繪機」將固定飛航高雄-熊本航線，邀請熊粉們「三熊作伙 一起 play」！慶祝彩繪機首航，高雄小港、熊本機場兩地舉行盛大首航儀式，華航總經理謝世謙，與台灣喔熊及高雄熊一起歡迎搭乘彩繪機首航的158名旅客，日本酷Ma萌也在熊本機場接機。



，3隻人氣熊躍上華航737-800機身，個人專屬的三熊彩繪登機證、具收藏紀念意義的行李吊牌，及機上用品也都有超可愛的三熊設計，首發航班旅客獨家獲得「首航限定三熊兩用抱枕」，旅客直呼驚喜。



華航指出，「三熊友達號彩繪機」機身彩繪為特別設計，台灣喔熊、高雄熊及酷Ma萌首度同台，在高雄和熊本的經典地標前問候旅客；彩繪機固定飛航高雄至熊本來回航線，機上全面調整為三熊獨家系列用品，包含專屬設計頭墊紙、紙杯、抱枕、撲克牌、濕紙巾、兒童玩具、不織布環保購物袋及機上獨家預售商品等。



空中特製餐點以商務艙熊掌造型蛋糕、經濟艙熊掌造型銅鑼燒，搭配華航懷舊鐵道便當，滿足旅客的味蕾及視覺感受。



謝世謙指出，熊本縣是日本九州的農業大縣，自然風光獨特，華航高雄-熊本航線每週3班、週二、五、日，是國內唯一直飛的航空公司。近來日幣大幅貶值，提升國人赴日旅遊意願，華航自高雄飛航札幌、東京、大阪、熊本、琉球等5航點，旺季期間載客率可達8成，足見高出日本市場的潛力及需求。



華航積極發展南台灣出發市場，台南飛航香港、大阪2航點，高雄飛航19個航點，包括：上海浦東、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶、南昌、首爾仁川、香港、曼谷、新加坡、馬尼拉、胡志明市、北海道札幌、東京、大阪、熊本、琉球等，為國籍航空中，提供南部旅客航點最多、機位最充足的航空公司。1060526