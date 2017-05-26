電子競技不僅需要選手在場上進行緊張的廝殺，對於中國選手，要想出國比賽，簽證也是一大挑戰，難度甚至比比賽還要大，經常就會出現因為選手拒簽，導致戰隊無法參賽的尷尬局面。而現如今，《Dota2》戰隊CDEC也面臨了這個問題，而且是「全隊覆沒」的慘狀。

根據CDEC俱樂部官微的消息，23日戰隊準備好資料前往上海面簽，而昨天下午結果卻令人失望，CDEC全隊都被拒簽，戰隊正在積極準備第二次面簽，助他們好運。這支新的CDEC戰隊除了「腳GOD」June以外，其餘都沒有去過美國的經歷，其中玄月曾經也有被拒簽的經歷。

2017年5月25日，中國DOTA2戰隊CDEC在TS7巔峰聯賽中國區預選賽中，擊敗了Newbee和EHOME，最終在總決賽擊敗了LGD，拿到了一個來之不易的線下賽名額。然而TS7巔峰聯賽是在美國洛杉磯舉辦，CN《Dota2》的老對手美國簽證官再次出來GANK。