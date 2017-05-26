37《少年群俠傳》全新激情戰鬥開啟，超火爆的【三方亂鬥】玩法來襲，其中有大量功勛、靈石精華、附魔石、如意符、聚靈珠等材料等著少俠！不僅如此，此次遊戲官方還邀請了當紅小鮮肉楊洋為【三方亂鬥】拍攝宣傳片，視覺福利簡直不要太讚！玩遊戲，最怕遇到坑隊友，有「肖奈」大神在，坑隊友什麼的都不在怕的！

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在視頻中可以看到，楊洋身著簡單的淺藍牛仔外套加白色T恤，宛如溫柔的鄰家大哥哥在邀你放學後到他家玩遊戲，面對這樣一位顏值爆棚的小鮮肉的邀請，你還能把持得住嗎？！還不趕緊加入「鐵血羊毛團」，和楊洋一起闖蕩37《少年群俠傳》！

當37《少年群俠傳》的玩家到達50級時即可參與【三方亂鬥】活動，玩家可在每周的周一、周四19：00-19：30參加該玩法，通過主界面【戰場大廳】按鈕「三方亂鬥」界面進入戰場，此時系統會根據戰力將玩家平均分配到紅、黃、藍三個陣營中。

戰場中有3座圖騰以及一座金鼎，攻擊圖騰或金鼎均可獲取陣營積分和個人積分，將其摧毀還可獲取額外陣營積分和個人積分。在37《少年群俠傳》的【三方亂鬥】中，當金鼎被摧毀時，還會掉落積分寶箱，而積分寶箱的持有者每隔一段時間均會獲得陣營積分和個人積分，玩家也可自由搶奪。

當【三方亂鬥】的活動時間結束，系統將會判斷陣營積分最高的陣營獲勝。37《少年群俠傳》的玩家可獲得的陣營獎勵有：大量功勛、如意符、保級符、資質丹；個人獎勵則根據個人排名可領取一份積分排名獎勵，勝利陣營積分第一名的玩家還可獲取MVP的稱號，當個人積分每達到一定分數時，也可以領取一份獎勵。

37《少年群俠傳》是一款由當紅人氣偶像楊洋代言的新生代Q版撩妹網游，遊戲主打輕鬆有愛的社交玩法，女玩家佔比高達30%，一大波萌妹坐陣主場，與你展開最親密的即時線上互動！炫酷時裝隨心變換，專屬侍寵相依相伴，超萌坐騎上演暢爽PK，結婚玩法開啟尋愛之旅，浪漫海灘、江湖酒宴……多重人氣活動讓你成為全場焦點，釋放終極撩萌魅力，滿足你的所有幻想！

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