從不相識到惺惺相惜，365個日與夜轉瞬即逝，過去的一年我們攜手共度每一場跨服競技，每次一稱霸皇城的激動都讓人久久不能忘懷，每一次挫折都有你的陪伴…今天，我們迎來了9377《赤月傳說2》1周歲慶典，兄弟造時勢，鏖戰鑄英雄，期待與你見證更多友情歲月。

9377《赤月傳說2》官網：http://cycs2.9377.com/

1周年慶典，線上線下全民狂歡：http://special.9377.com/cycs2/1zn/index.php?act=oneline

2017年5月26日-6月1日，每日每個賬號可在9377《赤月傳說2》周年慶活動頁面簽到一次，並領取簽到好禮。而進入今天開啟的周年慶轉服，還能領取到一份包含5000盾牌碎片*2、攻擊寶石精華*2、雙倍經驗（8小時）*2、副本捲軸*5、鑽石鏢車令牌*5的專服大禮包。

除了不用動腦就能領取的各種禮包外，9377《赤月傳說2》周年慶期間周年專服還將舉行各種諸如戰力、等級、沖級搶現金的福利活動。

9377《赤月傳說2》周年慶戰力競技

戰力第①名獎勵：5W元寶+赤月君臨天下（稱號30天）

戰力第②名獎勵：3W元寶+赤月無敵霸主（稱號30天）

戰力第③名獎勵：1W元寶+赤月無敵戰神（稱號30天）

戰力第④-⑦名獎勵：5000元寶+神秘禮包

戰力第⑧-⑩名獎勵：3000元寶+神秘禮包

9377《赤月傳說2》周年慶等級競技

在9377《赤月傳說2》周年專服周年慶活動結束時，全職業等級排名榜前十的玩家將獲得5000元寶獎勵。

9377《赤月傳說2》周年慶沖級搶現金

2017年5月26日-5月27日，在9377《赤月傳說2》周年專服創建角色且達到88級，即可在周年慶活動頁面領取微信現金紅包，紅包數量有限，先到先得哦。

9377《赤月傳說2》周年慶皇城爭霸

在9377《赤月傳說2》周年專服開服第四、七天分別開啟皇城爭霸攻城大戰。首次佔領皇城的幫派會長可獲得50000元寶+任意主宰兌換券獎勵；第二次佔領皇城的幫派會長可獲得50000元寶+任意主宰兌換券獎勵。連續兩次佔領的幫派會長將獲得額外獎勵——赤月主宰暴熊！！！

據悉，9377《赤月傳說2》周年慶還為大家準備了論壇活動以及線上狂歡派對，加入9377《赤月傳說2》，馬上體驗激情人生~！

做人守信，做兄弟守義，做遊戲用心，影帝張涵予接棒代言9377自研《赤月傳說2》周年慶典現已震撼開啟！是硬漢，就來戰！！9377《赤月傳說2》由9377遊戲自主研發，是一款採用新技術研發的ARPG網頁遊戲。9377《赤月傳說2》利用FLASH 3D技術提高了客戶端表現力，保證伺服器端承載力。該作傳承了經典遊戲玩法，如跨服PK、萬人攻城戰；更創新加入牧師職業，形成新的戰法牧組合，必然會給您帶來原汁原味的PK體驗。

9377《赤月傳說2》官網：http://cycs2.9377.com/

9377網頁遊戲：http://www.9377.com/