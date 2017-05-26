《愛吃拉麵的小泉同學》動畫視覺圖及製作陣容公開北京新浪網 (2017-05-26 16:56)
由美食漫畫《愛吃拉麵的小泉同學》改編的同名動畫，在近日公開了本作的宣傳繪和動畫的製作陣容。在這張宣傳繪上，小泉同學吃完拉麵的滿足模樣又是典型的面帶潮紅...話說就不能換個表達方式嗎？同時動畫的製作陣容也公開了，本作監督將由瀨藤健嗣擔任，系列構成為高橋龍也，人設將由谷拓也擔任，動畫製作則交給了Studio五組，這樣的製作還是可以期待的。
漫畫《愛吃拉麵的小泉同學》由漫畫家鳴見奈留創作，從2013年起連載於竹書房的雜誌《MANGA LIFE STORIA》上，將於3月30日發售單行本第5卷，是累計發行量84萬冊的人氣作品，曾於2015年推出真人日劇版，由早見明裡主演，日劇中拍攝了許多真實存在的人氣拉麵店，小泉同學每次吃的拉麵都讓吃貨們很是眼饞。
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