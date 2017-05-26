大家晚上好，《愛吃拉麵的小泉同學》動畫視覺圖及製作陣容公開。Creators in Pack改編2017年7月新番《捏造陷阱》第一彈宣傳PV公佈。最後《為美好的世界獻上祝福》二期BD第三卷正式發售。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！

1、《愛吃拉麵的小泉同學》動畫視覺圖及製作陣容公開

根據今天（5月26日）網上的消息，2016年的劇場版動畫《精靈寶可夢：波爾凱尼恩與機巧的瑪吉阿娜》將會在今年7月的7月份在國內上映，由阿里影業負責發行。新聞詳情>>>

2、11區奇葩：初中音樂教材驚現《進擊的巨人》OP神曲

最近在推特上有網友曝光了一本初中的音樂教材，上面的一首曲子就是《進擊的巨人》片頭曲「紅蓮の弓矢」！新聞詳情>>>

3、《銀魂》又出真人電視劇 電影主力陣容參演

《銀魂》的真人電影將於7月14日上映，近日官方又宣布將會推出真人電視劇，幾乎全部的電影陣容都會參演。新聞詳情>>>

4、2017年7月新番《捏造陷阱》第一彈PV公佈

Creators in Pack改編2017年7月新番《捏造陷阱》第一彈宣傳PV公佈。我們，有著不能對男朋友說的秘密。新聞詳情>>>

《捏造陷阱》第一彈PV：

視頻截圖：

5、為美好世界》二期BD第三捲髮售 番外漫畫笑果滿載

5月25日，收錄了TV動畫第5話和第6話的《為美好的世界獻上祝福》二期BD第三卷正式發售。作為其中附贈的特典，番外漫畫同樣槽點十足，笑果滿載。新聞詳情>>>