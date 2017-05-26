蘇寧雲商代表（中）領獎。

？？？ 新華網北京5月26日電（冉曉寧）在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，蘇寧雲商集團入選2017年中國品牌100強，名列第20位。一同入選該榜單的還有海爾、美的、格蘭仕等。

？？？？成立於1990年的蘇寧，堅持零售本質，面對互聯網、物聯網、大數據時代，持續推進O2O變革，全品類經營，全渠道運營，全球化拓展，開放物流雲、數據云和金融雲，通過POS端、PC端、移動端和家庭端的四端協同，實現無處不在的一站式服務體驗。

？？？？經過27年的發展，蘇寧通過推動門店的互聯網改造、線上平台和移動端的快速發展和OTT市場的廣泛覆蓋，實現了全渠道布局。在線下，蘇寧實體連鎖網路覆蓋海內外600多個城市，擁有蘇寧雲店、蘇寧生活廣場、蘇寧小店、蘇寧易購直營店、蘇寧超市、紅孩子門店等多種業態近4000多家自營門店和網點；蘇寧易購線上通過自營、開放和跨平台運營穩居中國B2C市場前三。截至2016年末，公司零售體系會員總數2.8億。

？？？？在商品運營上，蘇寧堅持「鞏固家電、凸顯 3C、培育母嬰超市」的全品類發展戰略，並創新變革供應鏈，深度協同零供關係，加強商品運營及供應商服務能力。目前，蘇寧的經營品類已覆蓋家電、3C、母嬰、超市、百貨、美妝等；截至 2016年末，自營與平台商品SKU數量超過4,400萬，開放平台商戶近30000 家。

？？？？同時，蘇寧互聯網零售 CPU能力也逐步凸顯，企業運營進入銷售快速增長、規模效應提高、運營效益改善的良性發展軌道，並向社會提供數據云、金融雲和物流雲服務，打造互聯網零售盈利的新模式。

？？？？蘇寧物流圍繞基礎設施網路建設、物流運營效率提升以及社會化開放運作不斷強化核心競爭力，截至 2016 年末，公司擁有物流倉儲及相關配套總面積達到583 萬平方米，擁有的快遞網點達到17,000個，公司物流網路覆蓋全國352個地級城市、2,805個區縣城市；蘇寧金融圍繞上游供應商和下游用戶的融資、理財、信用消費等方面的需求，「融資+支付+理財」全產品線布局，2016年蘇寧金融業務總體交易規模同比增長157.21%；同時，大數據應用支撐系統也正在成為助推銷售增長的新引擎。

？？？？2017年，蘇寧雲商正圍繞渠道建設、商品供應鏈完善、服務體驗提升，打造零售、物流、金融三大業務單元核心競爭能力，強化面向消費者、面向上游供應商及合作夥伴的服務能力，運用互聯網、物聯網技術，感知消費習慣，預測消費趨勢，引導生產製造，為消費者提供多樣化、個性化的產品和服務，創新智慧零售新模式。

？？？？多年來，新華網致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。

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