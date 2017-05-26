CNET科技資訊網 5月23日 國際報導：搜索巨頭谷歌的安卓系統運行在20億部設備之上。下一步：讓這些設備升級到最新版，並且再增加10億多的使用設備數。

2006年，安卓系統的創始人安迪·魯賓（Andy Rubin）向Hiroshi Lockheimer博士展示了這種移動操作系統的早期演示版本，這位31歲的大學輟學生希望在谷歌公司謀得一職。那是安卓正式發佈前的兩年，首個安卓演示版本相當的簡陋。

當時的演示手機是HTC Tornado，一種小屏帶物理鍵盤的手機。現在成為安卓部門負責人的Lockheimer說：「它一點不像現在的安卓。版本接近1.0，但我們當時覺得這種系統非常誘人。」？

安卓系統已經成為地球上最受歡迎的移動操作系統。周三，谷歌在年度I/O開發者大會上宣布，安卓系統目前運行在20億台設備上，2015年的數字是14億台。

相比之下，蘋果的iOS軟體運行在近17億部iPhone和iPad上。

安卓部門負責人？Hiroshi Lockheimer

安卓系統不僅出現在手機上，它也運行在汽車，手錶，電視機上以及互聯網時代的各種設備，比如監控攝像機，冰箱與路由器當中。

谷歌為此發佈了安卓家族的設備使用量細分數據。「安卓汽車」（Android Autos）系統為300款汽車提供智能系統，其中包括沃爾沃和奧迪汽車。「安卓穿戴」（Android Wear）出現在近50款智能手錶當中，包括Movado和Emporio Armani等品牌。「安卓電視」（Android TV）每兩個月的設備激活量是1百萬，這種系統裏面有3000多個電視應用程序。「安卓物聯網」（Android Things）在60個國家擁有幾千名開發者。

傳播安卓對於Lockheimer和谷歌首席執行官Sundar Pichai至關重要，因為它是谷歌服務門戶。為了擴大安卓的勢力範圍，谷歌將視野放在一切上——從客廳到偏遠國家才開始上網人們。？

安卓發展亮麗光鮮，谷歌與蘋果公司在移動設備領域並駕齊驅。在被問到iPhone十周年對他意味著什麼時，Lockheimer這樣回答道：「沒什麼。有真正合格的競爭對手很好。我們每一年都在和蘋果競爭。」？

全球每10部發售的智能手機中，有9部安裝的是安卓系統。谷歌的面臨的一個問題在於讓用戶獲得最新版的安卓。

如果你有安卓手機，那麼很可能還在使用舊版本的系統。目前，Android用戶中只有約7%的用戶安裝的是最新版本的Nougat。將近82%的用戶運行的是三種舊版本：「棉花糖」（Marshmallow），棒棒糖（Lollipop）和「奇巧」（KitKat）。其中最老的奇巧系統發佈於2013年（與之相比，蘋果最近的IOS 10已有79%的iPhone與iPad用戶量。）

安卓工程副總裁David Burke

谷歌主要用糖果名稱給安卓系統命名。下一個版本的安卓目前被成為「安卓O」。為了讓用戶儘快升級，谷歌公司推出了「Project Treble」計劃，試圖消除用戶與新版本之間的障礙。安卓工程副總裁David Burke說：「Treble是我們迄今為止在安卓上所做的最大手術。它有非常深刻的變化。」

要獲得解決方案，必須先了解問題所在。安卓遭業界詬病的是「碎片化」的問題。

儘管谷歌負責開發系統軟體，但讓新系統出現在你手機上的是設備製造商和無線運營商。這些廠商經常在安卓系統裏面添加自己的程序。即使三星和LG等手機廠商以及Verizon和AT＆T等運營商願意升級，晶元製造商這裏也會陷入麻煩。？

Project Treble的目標之一就是那些晶元製造商，其中包括像高通這樣的公司。晶元製造商會定製一些安卓代碼，以確保該系統與其處理器兼容。這可能是棘手的一項工作，因為代碼遍布整個安卓框架之中。？

至少之前的情況如此。通過Project Treble，谷歌抽離出了晶元製造商關心的那些特定代碼，讓他們更容易在一個地方找到所有內容，這樣的話應該能夠減少新系統版本從晶元製造商到設備製造商渠道所需的時間。？

Burke表示：「這樣做的目的是減少新系統進入用戶設備的時間，讓新系統更容易抵達用戶，Project Treble能夠潤滑整個安卓生態運轉的輪子。」

不過，Project Treble並不是靈丹妙藥。儘管Project Treble加速了系統發佈的前期流程，但手機製造商與運營商還是可以在安卓系統更新之前儘可能長的使用舊版本。JackDaw Research首席分析師Jan Dawson表示，這是因為硬體製造商可能從更新手機系統上無利可圖。他認為，如果你厭倦了過時的軟體，你最終可能會購買一部全新的手機。？

Lockheimer認為Treble項目是一件大事，但他同時表示：「系統更新並不會自動發生，我們仍然需要努力。」？

Lockheimer透露，這個夏季將發佈的「Android？O」系統將專注於「根本性的東西」，比如速度，性能和電池壽命。谷歌稱這些為「命脈」，它們特別適合做大手術。

為了節省電池壽命，谷歌限制了開發人員可以在後台運行的應用程序，例如，對應用程序的位置服務或啟動等特定任務做了更多限制。安卓產品管理總監Stephanie Saad Cuthbertson表示：「如果您的電池在下午4點就耗盡，那麼手機功能無關緊要。」？

谷歌將與應用程序開發人員密切合作，在應用程序性能發揮和對用戶有益之間取得平衡。？

谷歌還在星期三推出了一項新功能，即Google Play Protect，主要利用機器學習來掃描應用程序，以確保它們不會對您的手機感染病毒或惡意軟體。？

谷歌正在努力解決的不僅僅是渠道問題。未來三天，谷歌將向7200名開發人員展示Android？O的一系列新功能。

其中一個新的智能複製和粘貼功能似乎特別有趣。例如，當你突出顯示文章或簡訊中的文字時，安卓會自動檢測是否是地址或專有名詞。如果是地址，軟體會突出顯示整個地址，如果您選擇一個電話號碼，可以看到電話撥號器。

Android？O還將具有自動填充功能，就像瀏覽器一樣。如果你在應用程序中輸入登錄信息，手機會詢問你是否要保存密碼或用戶名。下次嘗試登錄應用程序時，安卓將自動填寫信息。（文本框將變成黃色，就像在谷歌Chrome瀏覽器上一樣）。？

一個功能是畫中畫，用於安卓電視，這個功能不適用於手機。畫中畫不只是視頻，谷歌正在開發谷歌地圖電視版本，你這意味著你可以在電視屏幕一角看到一個小地圖。？

在谷歌龐大總部的一個小房間里，我們可以看到一個客廳，裏面有電視，沙發，咖啡桌與一些落地燈，CNET的攝影師擔心房間燈太亮了，要求關掉一些燈，安卓電視部門的總監Sascha Prueter說：「其實這是一個很好的演示。」

他對一個電視遊戲手柄發出語音命令：「關燈」，燈滅了，一片歡呼。？

這是安卓電視最新的功能之一。要求你的電視機關閉燈光似乎有點奇怪，但公司希望這樣的互動成為您的第二個本能。去年I/O開發者大會上公佈的谷歌數字助手可以用來播放歌曲，給你航班信息與天氣預報，這種語音助手的對手包括亞馬遜的Alexa，蘋果的Siri和微軟的Cortana。

使用安卓電視的助手，用戶可以檢查聯網監控攝像頭，或者使用語音搜索YouTube上的演員。？

安卓電視的用戶界面也在改進。節目放在了前端與中心位置，之前需要打開程序才能看到節目。用戶現在可以預覽電影電視機或截圖。為此，谷歌已經收購了專注視頻音頻流媒體傳輸的Chromecast公司，配合谷歌Wi-Fi路由器和內置助手的智能揚聲器「谷歌家庭」（Google Home），用戶就能創建強大的家庭網路。谷歌家庭的對手是亞馬遜的Echo。？

「家」正在迅速成為矽谷最激烈的戰場之一。除了谷歌和亞馬遜之間的爭奪之外，蘋果公司還發佈了用於iOS的HomeKit軟體，有傳言稱，蘋果將推出自己的智能揚聲器。微軟也宣布，將在外部設備製造商的幫助下，生產Cortana語音揚聲器。？

儘管Facebook還沒有宣布進軍智能家庭，但公司的席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年一年都在建造自己的數字管家，名為Jarvis。

將語音數字助手添加到安卓電視是一個大殺器。Prueter透露，谷歌正在開發電視機關閉后仍能使用的語音助手。因此，你可以在廚房使用谷歌家庭，在客廳使用安卓電視。

谷歌推出了Android GO來加強新興市場安卓軟體的普及。？

兩年前，谷歌推出了Android？One，主要專注設備而不是軟體。Android？One已在印度，印度尼西亞，菲律賓等國展開，在這些國家，谷歌與當地製造商合作，推出了價廉物美的手機。？

Android？Go是為了讓入門級手機當中的安卓更加出色。？

安卓和Google Play產品管理副總裁 Sameer Samat

安卓和Google Play產品管理副總裁Sameer Samat說，Android？Go的重點已經轉移到解決諸如確保安卓手機獲得定期安全更新這些問題。

Samat表示：「儘管硬體很重要，但軟體也需要針對那些上網有限用戶的需求做調整。」？

大多數使用Android？Go的用戶可能手勢預付數據流量來上網，因此，Android？Go有一個儀錶盤，可以顯示數據流量信息。Android？Go還有一個特殊版本的Google Play商店，這種商店會突出顯示入門級手機適用的應用程序。

Lockheimer表示，今年推出的安卓新功能當中，他最喜歡Android？Go，因為這個軟體將把安卓普及到每個人。？

他說：「用很好的方式面向新人普及智能手機，這是非常令人興奮的事情。」

就像他11年前初見安卓手機一樣的興奮。？