文／MOOK景點家整理報導

深受女性喜愛的日本內睡衣品牌PEACH JOHN登台，不少人在前往日本時會購入，也可以到鄰近的香港分店採購，2017年由華歌爾正式引進來台，5月26日在熱鬧的信義區開幕。其內睡衣設計風格強調展現女性魅力，可愛性感之外也在意貼身衣物的設計感、舒適度與便利性，在日本也是人氣相當高的品牌，現在進駐台北展店，方便台灣的消費者與全球到台北旅行的觀光客。

PEACH JOHN 旗艦店在台盛大開幕。(圖片來源／PEACH JOHN Taiwan)

【Info】

PEACH JOHN 台北旗艦店

地址：台北市松壽路18號

交通方式

捷運：市政府站3號出口、捷運象山站 1號出口、台北101/世貿站4號出口

公車︰可搭乘 284, 202, 266, 277, 611, 612, 621, 20 (松壽路口下)

營業時間

星期日-星期四 11:00-23:00