日本人氣內睡衣品牌PEACH JOHN 旗艦店首登台進駐信義區MOOK景點家 (2017-05-26 15:20)
文／MOOK景點家整理報導
深受女性喜愛的日本內睡衣品牌PEACH JOHN登台，不少人在前往日本時會購入，也可以到鄰近的香港分店採購，2017年由華歌爾正式引進來台，5月26日在熱鬧的信義區開幕。其內睡衣設計風格強調展現女性魅力，可愛性感之外也在意貼身衣物的設計感、舒適度與便利性，在日本也是人氣相當高的品牌，現在進駐台北展店，方便台灣的消費者與全球到台北旅行的觀光客。
PEACH JOHN 旗艦店在台盛大開幕。(圖片來源／PEACH JOHN Taiwan)
【Info】
PEACH JOHN 台北旗艦店
地址：台北市松壽路18號
交通方式
捷運：市政府站3號出口、捷運象山站 1號出口、台北101/世貿站4號出口
公車︰可搭乘 284, 202, 266, 277, 611, 612, 621, 20 (松壽路口下)
營業時間
星期日-星期四 11:00-23:00
星期五-星期六/國定例假日前夕 11:00-23:30
IG爆紅韓國冰淇淋爆米花 SWEET MONSTER快閃來台》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15411
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