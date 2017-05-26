【民航局回應使用護照乘坐國內航班有關問題 】新版《民用航空安全檢查規則》已於2017年1月1日正式施行。為進一步保障民航旅客安全，規範民航安檢工作，積極回應社會關切，5月23日，民航局公安局專門下發通知，進一步明確旅客使用護照乘坐國內航班的相關問題。

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