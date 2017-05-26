新華網北京5月26日電（李楠）？在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，安徽迎駕貢酒股份有限公司（簡稱：迎駕貢酒）入選2017年中國品牌100強。

據了解，迎駕貢酒是迎駕集團的核心企業，是全國釀酒骨幹企業，是大別山革命老區的支柱產業。迎駕貢酒坐落於中西部第一個國家級生態縣、首批國家級生態保護與建設示範區——安徽省霍山縣。2015年5月28日，迎駕貢酒在上交所主板A股掛牌上市，成為白酒行業第16家上市企業。

迎駕貢酒2016年年報顯示，報告期內，迎駕貢酒實現營業收入30.38億元，同比增長3.81%；歸屬於上市公司股東的凈利潤6.83億，同比增長28.77%；歸屬於上市公司股東的凈資產39.32億，同比增長7.64%；整體毛利率61.77%，同比提高了3.44個百分點。

2016 年，在市場營銷方面，迎駕貢酒完成迎駕生態洞藏系列產品在核心市場的全面布局，產品以「醉得慢、醒得快、窖香濃、有點甜」的鮮明風格獲得市場高度認可，全年實現收入增長 270.15%，全力打造銷售大單品迎駕金星成效顯著，全年實現收入增長 14.05%。

中國酒業協會理事長王延才曾表示，迎駕貢酒作為我國著名的白酒企業，將傳統釀造技藝與現代技術相結合，不斷創新發展，構建了低碳、節能、環保的循環經濟模式，賦予了生態釀酒更多的內涵。

據了解，迎駕先後榮獲「國家地理標誌產品」、「中華老字號」、「中國最美酒廠」等殊榮，迎駕貢酒的生態釀造體系，引領行業，多次在國家和省級質量競賽中獲取殊榮。

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