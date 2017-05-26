新華網北京5月26日電（胡可璐） 5月26日，新華網在京發佈「2017年中國品牌100強」網路評選結果，金正大生態工程集團股份有限公司（以下簡稱金正大）以在農業肥料領域的龍頭之姿強勢入選榜單。

金正大成立於1998年，主營復合肥、緩控釋肥、水溶肥、生物肥、土壤調理劑等土壤所需的全系產品及為種植戶提供相關的種植業解決方案服務，是國家重點高新技術企業和國家創新型企業。現有總資產153億元，年生產能力700萬噸，2016年實現銷售收入187.25億元。

近十年來，我國緩控釋肥產業快速發展，離不開龍頭企業的引領作用。金正大作為新型肥料龍頭企業，堅持走自主創新、產學研相結合的發展道路。從2006年第一條年產30萬噸緩控釋肥生產線投產至今，金正大建成了全球最大的緩控釋肥生產基地，並在美國、德國、以色列建立了三個國外研發中心。十年來，金正大還先後參與了緩控釋肥料行業標準、國家標準和國際標準的起草，奠定了在全球的領先地位。曾一度提到緩控釋肥，首先想到的是金正大。2010年，金正大成功上市，成為我國緩控釋肥第一股。

金正大先後承擔了「十一五」、「十二五」國家科技支撐計劃和國家星火計劃、國家火炬計劃、國家重點新產品計劃等30餘項國家級和省級重大科研項目。截止目前，擁有專利210項，其中發明專利199項，並榮獲國家科技進步二等獎2項、山東省科技進步一等獎2項、國家重點新產品3項。

以綠色、安全、生態為導向，加速推動轉型發展，促進產業優化升級，是「十三五」確保我國肥料行業可持續發展的重要途徑，而緩控釋肥的綠色、環保、高效等功能符合我國肥料行業結構調整方向。

面對未來緩控釋肥的發展，國家緩控釋肥工程研究中心主任、金正大集團董事長萬連步提出，化肥行業要想走出發展困境、實現轉型升級，唯有樹立「聯合協作、融合共享」的發展理念。他表示，金正大將充分利用技術創新成果，努力通過輸出技術、品牌、服務和資本，致力於與上下游及同行業廣泛開展聯合協作。

今年5月10日是我國第一個「中國品牌日」，意味著中國對品牌的重視已經從企業層面正式上升到國家層面。新華網多年來致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。