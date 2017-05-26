新華網北京5月26日電（沈美）5月26日，「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇在京舉辦，蒙牛入選2017年中國品牌100強，一同入選該榜單的還有茅台、華為、中國一汽等知名企業。據介紹，中國品牌100強排名，是根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。

蒙牛深耕國內乳品市場多年，已形成擁有液態奶、冰淇淋、奶粉乳酪等多品的產品矩陣系列，其特侖蘇、純甄、優益C、未來星、冠益乳、酸酸乳等拳頭產品，受到大批年輕消費者擁躉。2015年，蒙牛產能達868萬噸，營業收入超490億元。

2009年7月，中國糧油食品企業中糧集團入股蒙牛，成為蒙牛第一大股東。中糧的加入，推動了蒙牛「食品安全更趨國際化，戰略資源配置更趨全球化，原料到產品更趨一體化」進程。

近年來，蒙牛先後與丹麥Arla、法國Danone(達能)、美國White Wave、紐西蘭AsureQuality達成戰略合作，快速實現了與國際乳業先進管理水平接軌，並形成了集奶源建設、研發生產及銷售為一體的大型乳製品全產業鏈。蒙牛方面表示，其規模化、集約化奶源比例已達100%。

時刻關注國內乳品市場的同時，蒙牛致力於將中國乳品品牌推向世界。據介紹，蒙牛以奶源和研發為代表的供應鏈端成功打入了丹麥、法國、紐西蘭、美國市場，產品進軍香港、澳門、蒙古、新加坡和緬甸，今年又與加拿大、印尼、柬埔寨達成合作意向，包括特侖蘇、優益C、純甄、蒂蘭聖雪等37個單品的海外銷售實現了連續三年年均增長突破30%。

蒙牛方面表示，公司將繼續致力「以消費者為中心，成為創新引領的百年營養健康食品公司」，並將「專注營養健康，每一天每一刻為更多人帶來點滴幸福」作為自己的使命。