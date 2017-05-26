新華網北京5月26日電（李楠）在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，張裕公司入選2017年中國品牌100強，名列第XX位。一同入選該榜單的酒業品牌還有茅台、五糧液、瀘州老窖、青島啤酒、古井貢、迎駕、口子窖。

據了解，張裕公司在2016年全年度的營業收入為47億元人民幣，較2015年同比增長1.46%。營收的微增主要源於張裕這幾年來將重點放在價格與口感均符合大眾需求的產品上。2016年，張裕繼續繼續快速拓展醉詩仙的渠道，同時夯實張裕解百納的地位。

統計顯示，張裕公司在近兩年收購的進口葡萄酒企業，也在按照 「大單品」戰略推進。2016年張裕葡萄酒進口量排名第二，高達5400萬升，同比大增216%，張裕旗下的進口酒也逐漸顯現出威力。

高端酒市場一直是中外葡萄酒爭奪的主戰場，其中酒庄酒已成為高端葡萄酒市場消費的主流。張裕酒庄酒建設的步伐加快，逐漸形成了涵蓋國內6大酒庄（在建3個酒庄）、國際4大酒庄的國際酒庄聯盟，全面覆蓋高端市場。北京張裕愛斐堡國際酒庄還在國內首次推出私人酒窖服務，率先將期酒這一國際通行的高端葡萄酒營銷方式引入中國。

2006年，張裕解百納在歐洲創造五個「第一」：首次進入歐洲3000多家超市、首次進入歐洲葡萄酒專賣店、首次-進入歐洲郵購系統、首次進入歐洲的飯店、首次進入德國漢莎航空的頭等艙、2008年，張裕解百納入選全球葡萄酒30個頂級品牌。

在全球邁入整合營銷時代的背景下，張裕公司確立了「營銷興企」的發展戰略，在同行業中率先構築起了一個全國性、多品牌共享的市場營銷網路體系。在近幾年的發展中，張裕始終堅持「終端致勝」的營銷理念，不斷擴大和完善營銷網路體系，提升了營銷網路競爭優勢。

張裕公司採用三級營銷體系，即銷售公司總部——各銷售分公司——經銷處。其中，銷售公司作為決策中心，分公司作為指揮中心，經銷處作為執行中心，各自行使自己的職能。張裕已在全國建立了39個省級分公司、500多個城市經銷處。

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