新華網北京5月26日電（劉文婷）在26日舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，匯源憑藉優質的產品品質以及良好的消費者口碑入選2017年中國品牌100強。

在匯源果汁集團飛速發展的25年來，一直被消費者親切地稱為「國民果汁」。自成立以來，匯源不僅帶動了整個中國果汁行業的發展，引領了果汁健康消費的新時尚，更是促進了水果種植業、加工業及其它相關產業的現代化發展，贏得了中國眾多消費者的肯定與讚譽。

匯源如今旗下擁有100多條國際先進的無菌冷灌裝生產線，工藝和技術均處於領先的地位。無菌冷灌裝技術使匯源果汁最大限度的保留了水果的色澤、口感及營養價值。

通過水果基地的建設，匯源鏈接了1000多萬畝優質果蔬茶糧等種植基地，將全國優質的水果資源牢牢掌握在手中。同時，匯源還對果樹種植的全過程進行管理和技術支持，水果從種植環境、種植土壤、樹苗、生長等階段就已經進入了匯源安全嚴格的全產業鏈體系內，確保水果原料的高品質。

產品研發上，匯源果汁近年來注重年輕化、個性化、差異化，不斷求新求變，滿足消費者及渠道的多重需求與變化。

25年前，匯源將「洋玩意」果汁帶上了中國消費者的餐桌，讓果汁的健康消費文化在中國傳遞發展。25年後，匯源也不斷將中國的健康文化傳遞到全球。