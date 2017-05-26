新華網北京5月26日電（胡可璐） 5月26日，新華網在京發佈「2017年中國品牌100強」網路評選結果，安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱古井貢酒）因其持續提升的品牌認知度和影響力入選。

4月27日，古井貢酒發佈2016年年度報告。2016年實現營業收入60.17億元，同比上升14.54%；利潤總額11.51億元，同比上升19.09%；歸屬於母公司凈利潤8.30億元，同比上升15.94%。同時，古井貢酒2017年一季度報告顯示，實現營業收入21.73億元，同比增長17.88%，歸屬於上市公司股東凈利潤4.08億元，同比增長18.53%。

受益於名酒集中度顯著提升，古井貢酒作為白酒品牌龍頭企業，其品牌高度、市場規模、市場營銷以及外延式併購等均走在前列，助力品牌加速升級。

作為中國白酒國際化的先行者和探索者，古井貢酒早已在全球市場耕耘多年，沉著布局，穩健落子，伴隨著「古井貢酒中國酒文化全球巡禮」系列活動的啟動，亮出了飄香世界的白酒名片。2014年，古井貢酒中國酒文化全球巡禮登陸美國、走進聯合國，開創白酒對話世界新高度。2015年，古井貢酒成特使，見證中國白酒著名產區與世界著名蒸餾酒產區——中國亳州與法國干邑首次牽手，簽署友好城市合作備忘錄，開啟了兩座世界酒城的對話合作新起點。2016年，古井貢酒響應「一帶一路」倡議，走進保加利亞和波蘭，香飄中東歐。

2012年至今，古井貢酒連續三屆成為2012韓國麗水世博會、2015義大利米蘭世博會和2017哈薩克世博會中國館官方合作品牌，綻放大國品牌風采。早在1988年，在法國巴黎舉行世界食品博覽會上，古井貢酒就一舉奪得了金夏爾獎，完成了走向世界的首秀，生動演繹了「中國龍，中國酒」的白酒民族品牌形象。

2016年4月，黃鶴樓酒與古井貢酒正式開啟戰略合作，開創「中國雙名酒」新格局。在古井貢酒的全力支持下，黃鶴樓酒業完成2016年業績目標。重回鄂酒老大，攜手古井貢酒進入白酒第一陣營，兩大名酒信心滿滿。黃鶴樓將助推古井貢酒實現百億跨越式發展戰略，最終實現古井貢酒與黃鶴樓酒分別過百億的戰略目標。

今年5月10日是我國第一個「中國品牌日」，意味著中國對品牌的重視已經從企業層面正式上升到國家層面。新華網多年來致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。