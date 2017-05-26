新華網北京5月26日電（劉文婷） 在26日舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，娃哈哈入選2017年中國品牌100強，名列第25位。

從3個人、借款14萬元白手起家，到成為累計上交國家稅金526億元的中國規模最大、效益最好的飲料企業——在創始人宗慶后的領導下，娃哈哈一直用實力來詮釋中國品牌的「工匠精神」。

娃哈哈集團董事長宗慶后表示，質量和誠信是品牌的兩個基礎，只有做好了這兩個基礎，才能獲得社會的認可與消費者的信任，才能做好品牌。對企業來講，就是要有好的產品、好的質量、好的口碑，才有好的銷路。而要保證產品質量，一是要技術領先，二是要品質過硬，才能讓消費者認可你的產品或服務；而誠信，就是要對政府、消費者、經銷商、供應商、員工等都要保持誠信，讓大家都相信你、認可你，才能將各項事情做成功。

？？？ 為確保食品安全，娃哈哈以ISO9001標準為基礎，引入危害分析與關鍵控制點體系（HACCP）、食品安全管理體系（ISO22000）、誠信管理體系，結合「前道服務后道，后道監督前道」的基本理念，建立了完善的食品安全質量保證體系，從產品研發開始，對原料採購、加工生產、質量檢驗、配售銷售全過程嚴格質量管理，從體繫上系統保障了食品安全工作的有效落實。在產品生產上，娃哈哈以「全員全過程全面質量管理」為特色，嚴格執行模擬市場的「下一道工序是用戶」制度，建立「集團—片區—分公司」三級質量監管保證體系，確保從原材料進廠到產品出廠的全過程監控。建立一個能追溯到個人的質量考核體系，並定期開展質量內審，及時發現、解決質量問題。隨著產業鏈的拓展，在整個食品產業鏈中，保障食品安全不僅僅是某個企業自己的事情，更是產業鏈涉及企業群的共同發展需要，娃哈哈通過「服務輸出、技術輸出」將質量鏈拓展到供應商、經銷商，推動產業鏈相關方的共同提高。

？？？ 在建設能力方面，娃哈哈加大投入，2006年建立國家級企業技術中心，國家級實驗室，投資4億成立研究院，引進學科帶頭人，保障食品安全為實現在食品領域的技術進步和創新，從國內外引進多名教授、博士作為學科帶頭人，全面、系統地開展基於食品安全的企業產品研發等研究工作。截止目前娃哈哈研究院分析中心共有320項食品類檢測指標和方法通過了CNAS認證，基本覆蓋了食品飲料中的各類檢測項目，具備了針對食品各種常規指標和危害因子（如三聚氰胺、塑化劑等）迅速檢測的手段和方法及針對食品中新出現的危害因子快速建立檢測手段和方法的能力，在食品領域擁有強大的分析檢測實力，成為國內率先擁有國家級水平檢測實驗室的食品企業之一。

？？？ 娃哈哈利用信息化手段建立全過程食品安全追溯體系。以互聯網為技術工具，通過自動化，輔以信息化實現智能化生產與監管。2013年，娃哈哈成為工信部與浙江省政府兩化融合試點單位，正致力於飲料行業智能化生產線的研發，做到生產過程數據自動記錄、出現問題自動修正。目前娃哈哈建立了生產過程管控MES系統，確保生產線關鍵崗位的信息管控，並直接追查到具體責任人；同時，完善了檢驗控制QCS系統、供應商管控SRM系統，以及售後服務管理系統，並在2016年作為第一批試點企業對接浙江省政府「智慧監管」平台。全過程的信息化，確保質量管控正向可追蹤、逆向可溯源，讓消費者真正做到「安心選用、安全享用」。

？？？ 今年是娃哈哈創業30年，娃哈哈將繼續發揚「工匠」精神，不斷提高產品質量，加快創新驅動發展，積極轉型升級來實現進一步發展。作為我國食品飲料行業唯一具備自行研發、自行設計、自行安裝調試設備能力的企業，娃哈哈已開發了碼垛機器人、投放料機器人、裝炸藥機器人、裝鉛鋅電池機器人，同時開發了伺服電機、伺服驅動器、直驅電機等機器人核心零部件。娃哈哈飲料機械已出口緬甸，娃哈哈集團已具備生產各類模具及飲料大部分設備的能力，準備在裝備製造業上開發新的產業。

？？？ 多年來，新華網致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。