新華社南京5月26日電（記者周思雨、王珏玢）首屆「江蘇省創新爭先獎」25日在南京公佈評選結果。此次獎項共選出60名先進個人、10個先進團隊，以獎勵其在科技領域做出的突出成績。

據悉，江蘇省在首個全國科技工作者日來臨之際頒發此次「創新爭先獎」，旨在樹立科技工作者先進榜樣，激勵全體科技工作者繼續奮進。從評選結果來看，此次頒出的「創新爭先獎」覆蓋面廣，獲獎者既有來自高校、科研院所專家，也有科技企業家，還有科普工作者。

獲得創新爭先獎章的江蘇奧神新材料股份有限公司董事長王士華說，向科技企業中的研發者頒發「創新爭先獎」，是對企業創新行為的認可和鼓勵。現在，企業正在逐步挑起市場創新的大樑，希望能樹立更多的優秀榜樣，提振科技工作者士氣，鼓勵大家勇於創新、踏實科研。