新華網北京5月26日電（李楠）在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，恆大集團有限公司(以下簡稱：恆大)入選2017年中國品牌100強，名列第18位。

資料顯示，恆大2016年實現銷售額3734億，銷售面積4469萬平方米，核心業務利潤208億元，成功躋身世界500強。自成立以來，恆大秉承「民生地產」理念，現已在北京、上海、廣州、深圳等200多個城市擁有項目600多個，一二線城市項目佔比超七成，並實施精品戰略，打造高品質、高性價比產品，開創行業「全精裝修交樓」和「無理由退房」先河，讓500多萬業主實現宜居夢想。

恆大以全球化視野，通過理順組織架構、制度化建設、監督制約機制、目標計劃管理、企業文化建設等方面措施，逐步形成了具有恆大特色的一流經營管理模式，「恆大模式」享譽全國。

恆大實施精品戰略，嚴格執行全過程精品標準，對內推行集團化緊密型管理體系，嚴控產品質量；對外大規模整合各類優勢資源，從規劃設計、主體施工、園林建設、裝修裝飾，到材料設備都與國內外810多家相關行業龍頭企業建立合作聯盟。恆大產品，代表了中國房地產的精品標杆；恆大的產品品牌，已成為中國房地產業的領先品牌。

憑藉中國首屈一指的產品品牌，恆大在全國各主要城市深受置業者歡迎。置業者認同恆大品牌及其附加價值，因而在房地產市場成交非常低迷的情況下，恆大產品依然能夠持續大規模熱銷，銷售業績領先全國。

飲水思源、回報社會，是民營企業應盡的社會責任。恆大創立以來，持續承擔社會責任，累計為民生、扶貧、教育、環保、體育等慈善公益事業捐款100餘次超52億元。2016年納稅334億，解決就業170多萬人。公司被國務院評為「全國脫貧攻堅獎」，並連續七屆榮膺中國慈善領域最高政府獎「中華慈善獎」。

多年來，新華網致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。